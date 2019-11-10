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Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО

Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО
Команда Oliferchuk Beauty Studio навідалася до Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, аби зробити його вихованцям стильні зачіски.

Це вже другий візит майстрів у дитбудинок, повідомляє 12 канал з посиланням на сторінку засновника студії Андрія Оліферчука.

Стилісти захопили з собою не лише інструменти, а й солодощі для дітей.
Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО

“Своїм прикладом ми вкотре хочемо закликати наших луцьких колег-перукарів до доброї справи, адже діток, які залишилися без батьківського тепла багато, тому разом із хорошою стрижкою та смаколиками давайте дарувати їм тепло та радість. Для них це так цікаво – відчути себе клієнтами професійних майстрів”, – йдеться у повідомленні.
Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО
Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО
Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО

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Теги: стилісти, дитбудинок
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