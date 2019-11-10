Луцькі стилісти робили зачіски вихованцям дитбудинку. ФОТО





Це вже другий візит майстрів у дитбудинок, повідомляє Андрія Оліферчука.



Стилісти захопили з собою не лише інструменти, а й солодощі для дітей.



“Своїм прикладом ми вкотре хочемо закликати наших луцьких колег-перукарів до доброї справи, адже діток, які залишилися без батьківського тепла багато, тому разом із хорошою стрижкою та смаколиками давайте дарувати їм тепло та радість. Для них це так цікаво – відчути себе клієнтами професійних майстрів”, – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Oliferchuk Beauty Studio навідалася до Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, аби зробити його вихованцям стильні зачіски.Це вже другий візит майстрів у дитбудинок, повідомляє 12 канал з посиланням на сторінку засновника студіїСтилісти захопили з собою не лише інструменти, а й солодощі для дітей.“Своїм прикладом ми вкотре хочемо закликати наших луцьких колег-перукарів до доброї справи, адже діток, які залишилися без батьківського тепла багато, тому разом із хорошою стрижкою та смаколиками давайте дарувати їм тепло та радість. Для них це так цікаво – відчути себе клієнтами професійних майстрів”, – йдеться у повідомленні.

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