На Миколаївщині після укусу хворого на сказ собаки помер 31-річний чоловік





Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА, - пише



"Ситуація перебуває на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА", - йдеться у повідомленні.



Зазначають, о цього чоловіка у серпні 2019-го укусив безпритульний собака. Він звернувся за меддопомогою, але відмовився робити профілактичні щеплення.



Хворому призначили прийом у травматолога. Втім попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, чоловік так і не записався до лікаря. Водночас не проводилося спостерігання за собакою, бо тварина втекла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 12 січня на Миколаївщині після укусу собаки 31-річний чоловік помер від тяжкої форми сказу.Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА, - пише ТСН "Ситуація перебуває на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА", - йдеться у повідомленні.Зазначають, о цього чоловіка у серпні 2019-го укусив безпритульний собака. Він звернувся за меддопомогою, але відмовився робити профілактичні щеплення.Хворому призначили прийом у травматолога. Втім попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, чоловік так і не записався до лікаря. Водночас не проводилося спостерігання за собакою, бо тварина втекла.

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