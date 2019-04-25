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На Миколаївщині після укусу хворого на сказ собаки помер 31-річний чоловік

На Миколаївщині після укусу хворого на сказ собаки помер 31-річний чоловік
Увечері 12 січня на Миколаївщині після укусу собаки 31-річний чоловік помер від тяжкої форми сказу.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА, - пише ТСН.

"Ситуація перебуває на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, о цього чоловіка у серпні 2019-го укусив безпритульний собака. Він звернувся за меддопомогою, але відмовився робити профілактичні щеплення.

Хворому призначили прийом у травматолога. Втім попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, чоловік так і не записався до лікаря. Водночас не проводилося спостерігання за собакою, бо тварина втекла.


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Теги: сказ, смерть, чоловік, Миколаївщина
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