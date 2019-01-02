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Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів

Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів
Відкрилася досі незнана сторінка з історії життя колишнього директора школи у селі Копачівка, поляка Вацлава Арбесбауера.

Її разом з фото та архівними документами опублікували на сторінці навчального закладу у facebook - пише Район.Рожище.

Вацлав Арбесбауер працював директором школи у 1924 і 1928-1929 роках. Фото, а також цікаву історію родини Вацлава Арбесбауера надав правнук Томаш Чолаш.

У 1929 році після закінчення своєї педагогічної діяльності Вацлав Арбесбауер разом з дружиною Антоніною проживав в колонії Антонівка, яка нині вже не існує, недалеко від Рожища. Там займався сільським господарством, заснував молочарню, підтримував дружні зв'язки з сусідами-українцями. Так життя там тривало 10 років.

Згідно зі спогадів сина Ромуальда, 17 вересня 1939 року, коли Вацлав повертався з Луцька, будинок сім'ї пограбували, а самого Вацлава Арбесбауера українські націоналісти вбили на центральній вулиці містечка Рожище на очах дружини та синів. Після вбивства сім'ю переховували українці в Антонівці, а згодом вони виїхали до Варшави.

У 1948 році Антоніна Арбесбауер та сини Ромуальд та Зигмунд змушені змінити власне прізвище як занадто німецьке на підставі Декрету від 10 листопада 1945 року "Про зміну імен та прізвищ". Відтоді сім'я носить прізвище Адамські.

Дружина Вацлава Антоніна померла у 1987 році. У 1990-х померли і сини Ромуальд та Зигмунт лишивши по собі онуків.
Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів
Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів
Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів
Невідома історія: колишнього директора школи на Волині вбили на очах дружини та синів

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Теги: Копачівка, історія, Вацлав Арбесбауер, директор
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