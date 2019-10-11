У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
Сьогодні, 12:20
Осівці Камінь-Каширського району 235 учнів розпочали заняття у новій школі.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Нагадаємо, торік в Осівцях батьки не пустили дітей на навчання.
У селі уже дуже давно чекали, коли ж нарешті їхні діти будуть здобувати освіту у новому сучасному приміщенні, а не у пристосованих столітніх будівлях без спортзалу та їдальні.
Школу будували три роки, кошторис склав 75 мільйонів гривень, розповів заступник райдержадміністрації Олександр Михалик. Навчальний заклад має нове устаткування та інвентар, харчоблок, актовий та спортивний зали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Нагадаємо, торік в Осівцях батьки не пустили дітей на навчання.
У селі уже дуже давно чекали, коли ж нарешті їхні діти будуть здобувати освіту у новому сучасному приміщенні, а не у пристосованих столітніх будівлях без спортзалу та їдальні.
Школу будували три роки, кошторис склав 75 мільйонів гривень, розповів заступник райдержадміністрації Олександр Михалик. Навчальний заклад має нове устаткування та інвентар, харчоблок, актовий та спортивний зали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
Сьогодні, 12:20
Тих, хто вкрав джип з коштовностями у Володимирі, досі шукають
Сьогодні, 12:00
Медіа