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У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу

У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
Осівці Камінь-Каширського району 235 учнів розпочали заняття у новій школі.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Нагадаємо, торік в Осівцях батьки не пустили дітей на навчання.

У селі уже дуже давно чекали, коли ж нарешті їхні діти будуть здобувати освіту у новому сучасному приміщенні, а не у пристосованих столітніх будівлях без спортзалу та їдальні.

Школу будували три роки, кошторис склав 75 мільйонів гривень, розповів заступник райдержадміністрації Олександр Михалик. Навчальний заклад має нове устаткування та інвентар, харчоблок, актовий та спортивний зали.
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу
У селі на Волині, де діти вчилися в клунях, відкрили нову школу

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Теги: школа, Осівці
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