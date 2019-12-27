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У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка, який у рюкзаку носив набої

У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка, який у рюкзаку носив набої
У Луцьку неподалік залізничного вокзалу в суботу, 11 січня, поліцейські вилучили у 64-річного місцевого жителя 20 набоїв калібру 5,6 мм.

Боєприпаси поліцейські виявили в рюкзаку під час поверхневого огляду, - пише ГУНП у Волинській області.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.


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Теги: набої, лучанин
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