У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка, який у рюкзаку носив набої





Боєприпаси поліцейські виявили в рюкзаку під час поверхневого огляду, - пише ГУНП у Волинській області.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження з бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Головне фото – ілюстративне.





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