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Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом

Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом
Судили уродженця села Перевісся Турійського району Волинської області, який облив окропом чоловіка.

Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".

Той 24 листопада 2019 року на кухні через раптову сварку вилив іншому чоловіку на тіло каструлю з гарячим бульйоном. Той отримав термічні опіки І-ІІ ступенів правого передпліччя, плеча та ділянок правої та лівої лопаток.

У підготовчому судовому засіданні потерпілий та кривдник досягли угоди про примирення. Потерпілий констатував відсутність претензій майнового характеру до обвинуваченого.

Тож засуджений відбудеться штрафом у 850 гривень.

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Теги: опіки, Волинь, суд, сварка
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