Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом





Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду, - пише



Той 24 листопада 2019 року на кухні через раптову сварку вилив іншому чоловіку на тіло каструлю з гарячим бульйоном. Той отримав термічні опіки І-ІІ ступенів правого передпліччя, плеча та ділянок правої та лівої лопаток.



У підготовчому судовому засіданні потерпілий та кривдник досягли угоди про примирення. Потерпілий констатував відсутність претензій майнового характеру до обвинуваченого.



Тож засуджений відбудеться штрафом у 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця села Перевісся Турійського району Волинської області, який облив окропом чоловіка.Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент". Той 24 листопада 2019 року на кухні через раптову сварку вилив іншому чоловіку на тіло каструлю з гарячим бульйоном. Той отримав термічні опіки І-ІІ ступенів правого передпліччя, плеча та ділянок правої та лівої лопаток.У підготовчому судовому засіданні потерпілий та кривдник досягли угоди про примирення. Потерпілий констатував відсутність претензій майнового характеру до обвинуваченого.Тож засуджений відбудеться штрафом у 850 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію