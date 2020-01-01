Волинянин під час сварки облив чоловіка окропом
Сьогодні, 15:43
Судили уродженця села Перевісся Турійського району Волинської області, який облив окропом чоловіка.
Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
Той 24 листопада 2019 року на кухні через раптову сварку вилив іншому чоловіку на тіло каструлю з гарячим бульйоном. Той отримав термічні опіки І-ІІ ступенів правого передпліччя, плеча та ділянок правої та лівої лопаток.
У підготовчому судовому засіданні потерпілий та кривдник досягли угоди про примирення. Потерпілий констатував відсутність претензій майнового характеру до обвинуваченого.
Тож засуджений відбудеться штрафом у 850 гривень.
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Про це стало відомо з ухвали Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
Той 24 листопада 2019 року на кухні через раптову сварку вилив іншому чоловіку на тіло каструлю з гарячим бульйоном. Той отримав термічні опіки І-ІІ ступенів правого передпліччя, плеча та ділянок правої та лівої лопаток.
У підготовчому судовому засіданні потерпілий та кривдник досягли угоди про примирення. Потерпілий констатував відсутність претензій майнового характеру до обвинуваченого.
Тож засуджений відбудеться штрафом у 850 гривень.
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