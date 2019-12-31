В Україні на Водохреще очікують похолодання

Синоптикповідомила, якою буде погода в Україні на Василя (14 січня) та Водохреще (19 січня).Про це вона написала на своїй сторінці у facebook."Подивилася в прогностичних картах на найближчу синоптичну перспективу. Поки що буде, як є, тобто, переважно тепло.Але саме на 18-19 січня, Святвечір та Водохреще, коли традиційно і статистично приходять міцніші морози, все ж похолодання очікується", - зауважила Діденко.Відтак, у ці дати не йдеться про сильні морози, проте зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до -1-5 градусів буде.Завтра, 14 січня на Василя, в Україні - без опадів, бо антициклон Christian зумовить переважно суху погоду. Хіба що на Чернігівщині та Сумщині трохи щось покапає чи політає, невеликі дощ та мокрий сніг.Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів.Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний."Між іншим, пригадала, у Києві у 2014 році під час Революції Гідності, 18 січня ще було близько нуля, а 19 січня на Водохреще, стовпчики термометрів опустилися до 7-9 градусів морозу", - додала синоптикиня.