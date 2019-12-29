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У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО

У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО
У ніч на понеділок 13 січня виникла пожежа господарчої споруди в селі Крушинець.

Повідомлення надійшло о 3:53 годині, - інформують у Любомльському райвідділі УДСНС, пише "Кордон".

На пожежу виїхали рятувальники чергового підрозділу ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Головне. Вогонь ліквідували о 4:40 годині.

Вогонь знищив 3 квадратних метри, стіну. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем, зокрема, зберігання попелу в мішках у господарчій споруді.

У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО
У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО
У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО



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Теги: пожежа, Волинь, господарська споруда
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