У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У ніч на понеділок 13 січня виникла пожежа господарчої споруди в селі Крушинець.
Повідомлення надійшло о 3:53 годині, - інформують у Любомльському райвідділі УДСНС, пише "Кордон".
На пожежу виїхали рятувальники чергового підрозділу ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Головне. Вогонь ліквідували о 4:40 годині.
Вогонь знищив 3 квадратних метри, стіну. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем, зокрема, зберігання попелу в мішках у господарчій споруді.
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Повідомлення надійшло о 3:53 годині, - інформують у Любомльському райвідділі УДСНС, пише "Кордон".
На пожежу виїхали рятувальники чергового підрозділу ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Головне. Вогонь ліквідували о 4:40 годині.
Вогонь знищив 3 квадратних метри, стіну. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем, зокрема, зберігання попелу в мішках у господарчій споруді.
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