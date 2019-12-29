У селі на Волині через попіл у мішках горіла господарча споруда. ФОТО





Повідомлення надійшло о 3:53 годині, - інформують у Любомльському райвідділі УДСНС, пише



На пожежу виїхали рятувальники чергового підрозділу ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Головне. Вогонь ліквідували о 4:40 годині.



Вогонь знищив 3 квадратних метри, стіну. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем, зокрема, зберігання попелу в мішках у господарчій споруді.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на понеділок 13 січня виникла пожежа господарчої споруди в селі Крушинець.Повідомлення надійшло о 3:53 годині, - інформують у Любомльському райвідділі УДСНС, пише "Кордон" На пожежу виїхали рятувальники чергового підрозділу ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Головне. Вогонь ліквідували о 4:40 годині.Вогонь знищив 3 квадратних метри, стіну. Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем, зокрема, зберігання попелу в мішках у господарчій споруді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію