Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Показали, який вигляд має Луцький військовий аеродром з висоти пташиного польоту.
Фото виклали на сторінці ОВАЛу у facebook.
"Так бачать Луцький військовий аеродром і прилеглі до нього райони 40-го кварталу та Вишків м. Луцька, а також с. Небіжка в Ківерцівському районі волинські небожителі", - йдеться у повідомленні.
Фотографія Луцького військового аеродрому з висоти пташиного польоту зроблена 15-го травня 2011 року з борта пасажирського авіалайнера, що саме пролітав над Луцьком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото виклали на сторінці ОВАЛу у facebook.
"Так бачать Луцький військовий аеродром і прилеглі до нього райони 40-го кварталу та Вишків м. Луцька, а також с. Небіжка в Ківерцівському районі волинські небожителі", - йдеться у повідомленні.
Фотографія Луцького військового аеродрому з висоти пташиного польоту зроблена 15-го травня 2011 року з борта пасажирського авіалайнера, що саме пролітав над Луцьком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
На Google Maps краще :)
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня
Сьогодні, 20:00
Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Медіа