Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО





Фото виклали на сторінці ОВАЛу у facebook.



"Так бачать Луцький військовий аеродром і прилеглі до нього райони 40-го кварталу та Вишків м. Луцька, а також с. Небіжка в Ківерцівському районі волинські небожителі", - йдеться у повідомленні.



Фотографія Луцького військового аеродрому з висоти пташиного польоту зроблена 15-го травня 2011 року з борта пасажирського авіалайнера, що саме пролітав над Луцьком.





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