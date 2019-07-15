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Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО

Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО
Показали, який вигляд має Луцький військовий аеродром з висоти пташиного польоту.

Фото виклали на сторінці ОВАЛу у facebook.

"Так бачать Луцький військовий аеродром і прилеглі до нього райони 40-го кварталу та Вишків м. Луцька, а також с. Небіжка в Ківерцівському районі волинські небожителі", - йдеться у повідомленні.

Фотографія Луцького військового аеродрому з висоти пташиного польоту зроблена 15-го травня 2011 року з борта пасажирського авіалайнера, що саме пролітав над Луцьком.
Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО


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Теги: аеродром, Луцьк
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