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Показали роботу українських рятувальників на місці катастрофи літака у Тегерані. ВІДЕО

Показали роботу українських рятувальників на місці катастрофи літака у Тегерані. ВІДЕО
Українські рятувальники опублікували відео роботи на місці катастрофи літака МАУ в Ірані.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі ДСНС.

"Пошуковою групою ДСНС проводилися роботи по дослідженню уламків літака на відкритому майданчику. Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.
Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів", - йдеться у повідомлені.

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На відео показано, що саме робили рятувальники на місці аварії літака.

Нагадаємо, що вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку.

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.


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Теги: літак, Тегеран, МАУ
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