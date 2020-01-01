Показали роботу українських рятувальників на місці катастрофи літака у Тегерані. ВІДЕО





Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі ДСНС.



"Пошуковою групою ДСНС проводилися роботи по дослідженню уламків літака на відкритому майданчику. Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.

Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів", - йдеться у повідомлені.



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На відео показано, що саме робили рятувальники на місці аварії літака.



Нагадаємо, що вранці 8 січня у



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку.



Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські рятувальники опублікували відео роботи на місці катастрофи літака МАУ в Ірані.Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі ДСНС."Пошуковою групою ДСНС проводилися роботи по дослідженню уламків літака на відкритому майданчику. Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів", - йдеться у повідомлені.На відео показано, що саме робили рятувальники на місці аварії літака.Нагадаємо, що вранці 8 січня у країнський літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана . 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Іран ракетами атакував дві американські бази в Іраку.Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

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