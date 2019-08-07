Співак з Луцька MONATIK вперше показав обличчя свого сина. ФОТО

Монатік, який родом з Луцька, з дружиною Іриною Демічевою виховують двох синів. Проте обличчя своїх нащадків подружжя вирішило не показувати громадськості. Однак 12 січня Монатік вирішив зробити виняток та вперше показати, як виглядає його молодший син Платон.



Фото з'явилось на офіційній сторінці в Instagram артиста та одразу ж викликало ажіотаж, - пише



На знімку Монатік позував перед камерою із новонародженим хлопчиком, ніжно тримаючи його на руках. Прихильників зачарувала особлива турбота зіркового батька і те, що малюк на кадрі усміхався.





Вже у дописі Монатік зізнався, що сьогодні, 12 січня, його молодший син Платон святкує день народження. Хлопчику виповнилось 3 роки, тому його зірковий татусь вирішив поділитись з прихильниками захопленнями та знаннями свого сина.



"Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-но навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки. Але без сліз... Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, веселиш нас усіх, пародіюєш тиранозавра безперервно, потім Лева, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном в руках і знаєш мінімум 100 таких необхідних слів", – поділився Монатік.



Окрім цього, співак вперше розповів, що його син із захватом вивчає інформацію про динозаврів та переглядає мультфільм "Черепашки Ніндзя". Монатік не приховує, що колись мріяв про це, тому поділяє захоплення нащадка.



Любитель всіх динозаврів, які жили і живуть завдяки тобі і брату. Прихильник, як і тато, всіх Черепашок Ніндзя і Нінтендо. Я ж так мріяв про це. Сьогодні тобі три, наш Платон, і цим неосяжним щастям я хочу ділитися з усім світом,

– написав він.



Раніше артист заявляв, що не має наміру показувати своїх дітей, щоб не привертати увагу журналістів та громадськості. Монатік обіцяв розсекретити обличчя синів Платона і Данила, якщо вони цього захочуть. Тому наприкінці допису співак зізнався, що опублікував ексклюзивне фото тому, що його син зазирнув в інстаграм та побачив, що на всіх світлинах батька обернений спиною до камери. Це і надихнуло Монатіка на публікацію першого знімку, де видно обличчя 3-річного Платона. На інших кадрах діти, як завжди, ховають своє лице.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Популярний український співак, який родом з Луцька, з дружиноювиховують двох синів. Проте обличчя своїх нащадків подружжя вирішило не показувати громадськості. Однак 12 січня Монатік вирішив зробити виняток та вперше показати, як виглядає його молодший син Платон.Фото з'явилось на офіційній сторінці в Instagram артиста та одразу ж викликало ажіотаж, - пише "24 канал" На знімку Монатік позував перед камерою із новонародженим хлопчиком, ніжно тримаючи його на руках. Прихильників зачарувала особлива турбота зіркового батька і те, що малюк на кадрі усміхався.Вже у дописі Монатік зізнався, що сьогодні, 12 січня, його молодший син Платон святкує день народження. Хлопчику виповнилось 3 роки, тому його зірковий татусь вирішив поділитись з прихильниками захопленнями та знаннями свого сина."Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-но навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки. Але без сліз... Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, веселиш нас усіх, пародіюєш тиранозавра безперервно, потім Лева, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном в руках і знаєш мінімум 100 таких необхідних слів", – поділився Монатік.Окрім цього, співак вперше розповів, що його син із захватом вивчає інформацію про динозаврів та переглядає мультфільм "Черепашки Ніндзя". Монатік не приховує, що колись мріяв про це, тому поділяє захоплення нащадка.Любитель всіх динозаврів, які жили і живуть завдяки тобі і брату. Прихильник, як і тато, всіх Черепашок Ніндзя і Нінтендо. Я ж так мріяв про це. Сьогодні тобі три, наш Платон, і цим неосяжним щастям я хочу ділитися з усім світом,– написав він.Раніше артист заявляв, що не має наміру показувати своїх дітей, щоб не привертати увагу журналістів та громадськості. Монатік обіцяв розсекретити обличчя синів Платона і Данила, якщо вони цього захочуть. Тому наприкінці допису співак зізнався, що опублікував ексклюзивне фото тому, що його син зазирнув в інстаграм та побачив, що на всіх світлинах батька обернений спиною до камери. Це і надихнуло Монатіка на публікацію першого знімку, де видно обличчя 3-річного Платона. На інших кадрах діти, як завжди, ховають своє лице.

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