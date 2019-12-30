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Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
На календарі – новий 2020 рік. Поки всі "входять у тонус" після довготривалих святкувань, у луцькому житловому комплексі "Caramel Residence" кипить робота. Усе задля того, аби щасливі власники помешкань від надійної компанії ЛДБК могли якомога швидше відчути на власному досвіді всі переваги нового житла комфорт-класу.

Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися туди ще влітку 2018 року. Тож вони як ніхто знають, що житло від ЛДБК - не тільки омріяний "свій куточок", а й гарантований затишок та комфорт.

Роботи у багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б уже майже на фініші. Фахівці виконали усе необхідне всередині квартир і завершили облаштування вхідних груп. У будинку поклали всю плитку, електропроводку, встановили двері та вікна, "начиння" квартир, облаштували перила та навіть проклали асфальт та бруківку довкола багатоповерхівки. Лишилося лише виконати "останні штрихи" - розфарбувати кольорові квадрати у під'їздах, котрі додаватимуть позитивного настрою. Тож невдовзі "карамелька" відчинить свої двері для майбутніх мешканців.

У будинку на Конякіна, 3В майже завершили роботи зі встановлення вікон. Також будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. Роботи планують продовжити вже навесні.

У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 7 поверхів у першій секції. А в другій та третій секціях закінчили зведення 6-го поверху.

Незважаючи на великий об'єм робіт в інших багатоповерхівках, у будинку на Конякіна, 3Д почали монтаж фундаментних блоків. До слова, у багатоповерхівці на Конякіна, 3Є вже облаштували ростверк.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Новий рік – нові можливості: як у Луцьку зводять комфортний ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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