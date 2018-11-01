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Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО

Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО
На Рівненщині пасажирський потяг переїхав 77-річного чоловіка, який лежав на коліях.

До поліції вчора, 12 січня, близько 19-ї години надійшло повідомлення від чергового станції «Могиляни», що потяг збив людину, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що машиніст потяга сполученням «Львів-Київ» допустив наїзд на 77-річного жителя села Могиляни, який, попередньо, лежав на коліях.

Для встановлення причини смерті тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.

За фактом порушення правил безпеки залізничним транспортом слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО
Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО

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Теги: Рівненщина, потяг, смертельний наїзд
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