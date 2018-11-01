Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО





До поліції вчора, 12 січня, близько 19-ї години надійшло повідомлення від чергового станції «Могиляни», що потяг збив людину, - інформує



Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що машиніст потяга сполученням «Львів-Київ» допустив наїзд на 77-річного жителя села Могиляни, який, попередньо, лежав на коліях.



Для встановлення причини смерті тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.



За фактом порушення правил безпеки залізничним транспортом слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині пасажирський потяг переїхав 77-річного чоловіка, який лежав на коліях.До поліції вчора, 12 січня, близько 19-ї години надійшло повідомлення від чергового станції «Могиляни», що потяг збив людину, - інформує ГУНП у Рівненській області. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що машиніст потяга сполученням «Львів-Київ» допустив наїзд на 77-річного жителя села Могиляни, який, попередньо, лежав на коліях.Для встановлення причини смерті тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.За фактом порушення правил безпеки залізничним транспортом слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

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