Потяг переїхав пенсіонера на Рівненщині, який лежав на коліях. ФОТО
Сьогодні, 13:55
На Рівненщині пасажирський потяг переїхав 77-річного чоловіка, який лежав на коліях.
До поліції вчора, 12 січня, близько 19-ї години надійшло повідомлення від чергового станції «Могиляни», що потяг збив людину, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що машиніст потяга сполученням «Львів-Київ» допустив наїзд на 77-річного жителя села Могиляни, який, попередньо, лежав на коліях.
Для встановлення причини смерті тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.
За фактом порушення правил безпеки залізничним транспортом слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.
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До поліції вчора, 12 січня, близько 19-ї години надійшло повідомлення від чергового станції «Могиляни», що потяг збив людину, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що машиніст потяга сполученням «Львів-Київ» допустив наїзд на 77-річного жителя села Могиляни, який, попередньо, лежав на коліях.
Для встановлення причини смерті тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.
За фактом порушення правил безпеки залізничним транспортом слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.
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