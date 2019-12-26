Розповіли про стан чоловіка, якому у Ковелі вперше в Україні за 15 років пересадили серце. ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
Через 17 діб після операції директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров розповів, як почуває себе пацієнт, якому наприкінці грудня 2019-го у Ковельському МТМО пересадили серце.
Про це йдеться у відео на сторінці Бориса Тодурова у Facebook, - пише "Перший".
Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.
11 січня Борис Тодуров розповів про його стан.
«У нього нормальні аналізи. Зараз такий період, коли боїмося гострого відторгнення. Поки все йде гладко… Він себе почуває значно краще з новим серцем. Ходить уже по сходах потрошки і на вулиці, не задихається», – каже лікар.
Він висловив сподівання, що через два тижні пацієнта випишуть додому.
«Це була унікальна трансплантація. Унікальна в тому, що вперше ми повезли реципієнта до донора. У нас не було можливості привезти серце з Ковеля в Київ, і ми прийняли таке абсолютно нестандартне рішення: привезти реципієнта до донора. Їхали шість годин трасою, досить швидко. Нас оштрафували ДАІшники, попри те, що ми їм сказали, куди їдемо. Заплатили штраф і втратили ще пів години. Але зі всіма пригодами доїхали», – каже лікар.
«Друга особливість цієї трансплантації в тому, що донор останні дві години перед забором перебував на штучному кровообігу. Ось – результат перед нами», – додав він.
Борис Бодуров висловив сподівання, що його співпраця з ковельськими колегами триватим.
«Без їх ентузіазму і без їх участі та професіоналізму сьогодні вже б не бачили цього пацієнта в такому стані», – зазначив він.
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Про це йдеться у відео на сторінці Бориса Тодурова у Facebook, - пише "Перший".
Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.
11 січня Борис Тодуров розповів про його стан.
«У нього нормальні аналізи. Зараз такий період, коли боїмося гострого відторгнення. Поки все йде гладко… Він себе почуває значно краще з новим серцем. Ходить уже по сходах потрошки і на вулиці, не задихається», – каже лікар.
Він висловив сподівання, що через два тижні пацієнта випишуть додому.
«Це була унікальна трансплантація. Унікальна в тому, що вперше ми повезли реципієнта до донора. У нас не було можливості привезти серце з Ковеля в Київ, і ми прийняли таке абсолютно нестандартне рішення: привезти реципієнта до донора. Їхали шість годин трасою, досить швидко. Нас оштрафували ДАІшники, попри те, що ми їм сказали, куди їдемо. Заплатили штраф і втратили ще пів години. Але зі всіма пригодами доїхали», – каже лікар.
«Друга особливість цієї трансплантації в тому, що донор останні дві години перед забором перебував на штучному кровообігу. Ось – результат перед нами», – додав він.
Борис Бодуров висловив сподівання, що його співпраця з ковельськими колегами триватим.
«Без їх ентузіазму і без їх участі та професіоналізму сьогодні вже б не бачили цього пацієнта в такому стані», – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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