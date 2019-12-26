Розповіли про стан чоловіка, якому у Ковелі вперше в Україні за 15 років пересадили серце. ВІДЕО

Борис Тодуров розповів, як почуває себе пацієнт, якому наприкінці грудня 2019-го у Ковельському МТМО пересадили серце.



Про це йдеться у відео на сторінці Бориса Тодурова у Facebook, - пише



Нагадаємо,



Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.



11 січня Борис Тодуров розповів про його стан.



«У нього нормальні аналізи. Зараз такий період, коли боїмося гострого відторгнення. Поки все йде гладко… Він себе почуває значно краще з новим серцем. Ходить уже по сходах потрошки і на вулиці, не задихається», – каже лікар.



Він висловив сподівання, що через два тижні пацієнта випишуть додому.



«Це була унікальна трансплантація. Унікальна в тому, що вперше ми повезли реципієнта до донора. У нас не було можливості привезти серце з Ковеля в Київ, і ми прийняли таке абсолютно нестандартне рішення: привезти реципієнта до донора. Їхали шість годин трасою, досить швидко. Нас оштрафували ДАІшники, попри те, що ми їм сказали, куди їдемо. Заплатили штраф і втратили ще пів години. Але зі всіма пригодами доїхали», – каже лікар.



«Друга особливість цієї трансплантації в тому, що донор останні дві години перед забором перебував на штучному кровообігу. Ось – результат перед нами», – додав він.



Борис Бодуров висловив сподівання, що його співпраця з ковельськими колегами триватим.



«Без їх ентузіазму і без їх участі та професіоналізму сьогодні вже б не бачили цього пацієнта в такому стані», – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через 17 діб після операції директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірургрозповів, як почуває себе пацієнт, якому наприкінці грудня 2019-го у Ковельському МТМО пересадили серце.Про це йдеться у відео на сторінці Бориса Тодурова у Facebook, - пише "Перший" Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.11 січня Борис Тодуров розповів про його стан.«У нього нормальні аналізи. Зараз такий період, коли боїмося гострого відторгнення. Поки все йде гладко… Він себе почуває значно краще з новим серцем. Ходить уже по сходах потрошки і на вулиці, не задихається», – каже лікар.Він висловив сподівання, що через два тижні пацієнта випишуть додому.«Це була унікальна трансплантація. Унікальна в тому, що вперше ми повезли реципієнта до донора. У нас не було можливості привезти серце з Ковеля в Київ, і ми прийняли таке абсолютно нестандартне рішення: привезти реципієнта до донора. Їхали шість годин трасою, досить швидко. Нас оштрафували ДАІшники, попри те, що ми їм сказали, куди їдемо. Заплатили штраф і втратили ще пів години. Але зі всіма пригодами доїхали», – каже лікар.«Друга особливість цієї трансплантації в тому, що донор останні дві години перед забором перебував на штучному кровообігу. Ось – результат перед нами», – додав він.Борис Бодуров висловив сподівання, що його співпраця з ковельськими колегами триватим.«Без їх ентузіазму і без їх участі та професіоналізму сьогодні вже б не бачили цього пацієнта в такому стані», – зазначив він.

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