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Розповіли про стан чоловіка, якому у Ковелі вперше в Україні за 15 років пересадили серце. ВІДЕО

Розповіли про стан чоловіка, якому у Ковелі вперше в Україні за 15 років пересадили серце. ВІДЕО
Через 17 діб після операції директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург Борис Тодуров розповів, як почуває себе пацієнт, якому наприкінці грудня 2019-го у Ковельському МТМО пересадили серце.

Про це йдеться у відео на сторінці Бориса Тодурова у Facebook, - пише "Перший".

Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.

Після операції пацієнт перебуває у Києві в Інституті серця.

11 січня Борис Тодуров розповів про його стан.

«У нього нормальні аналізи. Зараз такий період, коли боїмося гострого відторгнення. Поки все йде гладко… Він себе почуває значно краще з новим серцем. Ходить уже по сходах потрошки і на вулиці, не задихається», – каже лікар.

Він висловив сподівання, що через два тижні пацієнта випишуть додому.

«Це була унікальна трансплантація. Унікальна в тому, що вперше ми повезли реципієнта до донора. У нас не було можливості привезти серце з Ковеля в Київ, і ми прийняли таке абсолютно нестандартне рішення: привезти реципієнта до донора. Їхали шість годин трасою, досить швидко. Нас оштрафували ДАІшники, попри те, що ми їм сказали, куди їдемо. Заплатили штраф і втратили ще пів години. Але зі всіма пригодами доїхали», – каже лікар.

«Друга особливість цієї трансплантації в тому, що донор останні дві години перед забором перебував на штучному кровообігу. Ось – результат перед нами», – додав він.

Борис Бодуров висловив сподівання, що його співпраця з ковельськими колегами триватим.

«Без їх ентузіазму і без їх участі та професіоналізму сьогодні вже б не бачили цього пацієнта в такому стані», – зазначив він.


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Теги: ковельська лікарня, пересадка серця, пацієнт
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