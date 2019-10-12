Відома волинська легкоатлетка розповіла про підготовку до Олімпіади в Токіо

Відома волинська легкоатлеткаактивно готується до Олімпіади−2020 у Токіо. Досить молода спортсменка здобула звання майстра спорту України міжнародного класу, стала переможницею низки міжнародних та українських змагань, а також взяла участь в Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро.Дівчина розповіла відділу з питань фізичної культури та спорту ОДА про свої тренування, підготовку, відпочинок та найяскравіші спортивні моменти 2019 року.– Потрібно бути вмотивованою, налаштовувати себе займатися, приходити на тренування які тривають від 2-х до 3-х годин, а таких тренувань може бути два за день. Легка атлетика − це вид спорту, який потребує занять на вулиці. А взимку особливо важко змусити себе вставати вранці, їхати метати. Адже, потрібно брати холодний снаряд, розчищати від снігу сектор. Мрія – це найкращий мотиватор, який спонукає вперто рухатися, не зважаючи ні на що. Ти згадуєш, скільки вже пройдено: емоції коли робиш нову спробу, а потім стоїш на п’єдесталі і лунають вітання. Це надзвичайно мотивує.– Олімпіада у Ріо – це щось надзвичайне. 2016 став для мене роком прориву, я тоді виконала олімпійський норматив. Зараз, звісно важко пригадати емоції, але дуже запам’яталося олімпійське містечко, стадіон, тамтешня атмосфера. З того моменту минає вже четвертий рік. Тепер я стала стійкішою, адже пройшла багато світових та вітчизняних змагань і вже знаю, що на мене чекає. Тому, до такого рівня змагань ставлюся з більшим розумінням і знаю, як себе налаштувати.- Тренування, звісно, інтенсивніші. Цьогоріч тренувальний сезон тривав на два місяці довше, бо у зв’язку з кліматичним умовами, чемпіонат світу в Катарі переносили із серпня на жовтень. Олімпіада у Токіо триватиме з 24 липня по 9 серпня. Тому, ми вже передивилися календар змагань на 2020 рік та склали приблизний список першостей в яких я братиму участь,щоб напрацювати результат і бути у формі. Є і циклічний графік підготовки, де відрегульовані дні навантажень, відпочинку та відновлення, щоб пік фізичної підготовки припав саме на Олімпійські ігри.- Як і від чемпіонату України, світу чи будь-яких інших змагань, від Олімпіади я хочу отримати задоволення. Мабуть, для того, щоб сповна зрозуміти і відчути про що я кажу, треба йти і метати. По-перше, з’являється відчуття реалізованості. Ти розумієш, що весь пройдений шлях, виконана робота, тренування приносять високі результати. По-друге, моральне задоволення від того, що ти робиш у секторі, від самого кидка, безперечно.- Я себе налаштовую, що все буде добре, а перша спроба має бути рівною і чіткою. Тільки під час наступних спроб починаю піднімати ставки, накручувати снаряд і ризикувати.- Норматив на Олімпіаду-2016 року був 71 м. Цьогорічний, токійський більший – 72,5 м. Нормативи на Олімпіаду можна здобувати від травня 2019 до липня 2020 року. Хоча, на зимовому Кубку Європи у Шаморіні я вже показувала результат 72,53 м. Були й інші змагання, де результат становив 72, 71,5 м і цього не вистачало. А щодо Сталевої Волі, то це досить сміливий крок. Адже, напередодні я метала в Луцьку, на командному чемпіонаті України. Ризик був у тому, що ми могли просто не встигнути дістатися. Так склалося, що тут я виступала о 10 ранку, а о 12-й вирушила до Польщі. І вже о 16-й год. наступного дня, знов були змагання. Своєрідний експеримент вийшов. Такий інтенсивний графік, дорога все склалося в один пазл і я навіть не очікувала, що дійсно саме тут виконаю норматив.- Катар, це одні із найпам’ятніших змагань. Море емоцій, вражень, починаючи ще від кваліфікації. Я уважно слідкувала за тим, який результат закриває 12-ку кращих, щоб потрапити у наступне коло. Кваліфікаційний норматив склав 72 м, тобто саме такий показник гарантував 100% потрапляння у 12-ку кращих. З другої спроби я це зробила. Відчувала полегшення.Фінал був наступного дня. Я нічого не загадувала. Розуміла,що завдання мінімум вже виконане і тепер треба просто отримати задоволення. На стадіоні було дуже багато української діаспори, група підтримки надзвичайна. Красиве представлення фіналістів. Це все настільки заряджало на результат, що у фіналі я встановила особистий рекорд – 73 м, а у другій спробі ще й підняла показник.- Мені набагато легше виступати перед закордонною публікою. І це не залежить від групи підтримки. Звичайно, закордонні виступи відповідальні, адже ти представляєш не лише своє ім’я, а цілу країну, проте, мені важче виступати в Україні. Навіть не зважаючи на всі досягнення та розуміння того, що я найсильніша. Рідні, знайомі приходять на тебе дивитися. Це хвилююче і однозначно, морально важче, бо потрібно тримати марку та підтверджувати статус.- Сезон надзвичайно насичений, тому відпочинок поняття умовне. Наприклад, це може бути день, коли немає змагань. Цього сезону я зробила 18 стартів, і з них 14 міжнародних. Найвідповідальнішим, звісно, був чемпіонат у Досі (Катар) і ми добре розуміли, що дати слабинку просто не маємо права. Якщо ж випадає нагода зустрітися з друзями, це як правило, кіно, спілкування, прогулянки.Климець Ірина Володимирівна – народилася 1994 року в с. Четвертня Маневицького району, Волинської області. Майстер спорту України міжнародного класу, учасниця XXXI Літніх Олімпійських ігор, які відбувалися з 5 по 21 серпня 2016 року в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Ірина є ученицею Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності та обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Тренер – Роман Черкашин.У 2019 році Ірина стала найкращою спортсменкою України з легкої атлетики (метання молота), показавши найвищий результат серед жінок.25.08.2019 р., на представницькому турнірі у м. Сталева Воля (Польща), виконала норматив на ХХХІІ Олімпійські Ігри-2020, які відбудуться у Токіо (Японія).28.09-03.10.2019 р., на чемпіонаті світу з легкої атлетики, м. 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