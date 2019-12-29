Президент призначив стипендію волинському спортсмену

Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Серед них – волинян.



Про це йдеться на офіційному сайті президента України.



Відповідно до указу, стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає Дмитро Дмитрович Вишинський– чемпіон Європи 2019 року з легкої атлетики.



Нагадаємо, що у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Серед них – волинян.Про це йдеться на офіційному сайті президента України.Відповідно до указу, стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає– чемпіон Європи 2019 року з легкої атлетики.Нагадаємо, що у 2017 році Дмитро Вишинський став сенсацією волинського спорту , тричі піднявшись на п’єдестал пошани Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Дефлімпіада-2017 стала «зірковим часом» молодого легкоатлета: принесла йому «золото» на «стометрівці», та два «срібла»: в естафеті «4 по 100» та на дистанції 200 метрів.

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