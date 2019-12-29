Президент призначив стипендію волинському спортсмену
Сьогодні, 14:22
Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про призначення стипендій для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Серед них – волинян.
Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
Відповідно до указу, стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає Дмитро Дмитрович Вишинський– чемпіон Європи 2019 року з легкої атлетики.
Нагадаємо, що у 2017 році Дмитро Вишинський став сенсацією волинського спорту, тричі піднявшись на п’єдестал пошани Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Дефлімпіада-2017 стала «зірковим часом» молодого легкоатлета: принесла йому «золото» на «стометрівці», та два «срібла»: в естафеті «4 по 100» та на дистанції 200 метрів.
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Про це йдеться на офіційному сайті президента України.
Відповідно до указу, стипендію у розмірі 7 тисяч гривень отримає Дмитро Дмитрович Вишинський– чемпіон Європи 2019 року з легкої атлетики.
Нагадаємо, що у 2017 році Дмитро Вишинський став сенсацією волинського спорту, тричі піднявшись на п’єдестал пошани Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун. Дефлімпіада-2017 стала «зірковим часом» молодого легкоатлета: принесла йому «золото» на «стометрівці», та два «срібла»: в естафеті «4 по 100» та на дистанції 200 метрів.
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