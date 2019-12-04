вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Псевдопродавець електроінструментів «кинув» волинянина на гроші

Псевдопродавець електроінструментів «кинув» волинянина на гроші
У Маневицькій місцевій прокуратурі кажуть, що масового характеру набули шахрайські дії за допомогою інтернет-сайтів, зокрема такого, як «OLX».

Уже з початку січня поточного року розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), по трьох повідомленнях жителів Маневицького району, - пише "Район. Луцьк".

Невідома особа, яка представилась іменем «Тарас», шляхом обману, під приводом продажу через веб-сайт «OLX» ноутбука, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 12877 гривень, які останній добровільно перерахував через функцію «OLX-доставка».

Невстановлена особа, представившись продавцем електроінструментів, який зареєстрований на сайті безоплатних оголошень «OLX», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про його банківський рахунок, внаслідок чого перерахували гроші в сумі 10800 гривень, однак товар покупець не отримав.

Також, одним з найбільш розповсюджених видів шахрайства є телефонне. У таких випадках виманюють реквізити банківських карток або іншої конфіденційної інформації, та повідомляють про неприємності із законом близьких осіб. Шахраї телефонують на мобільний телефон своєї «жертви», у випадку, якщо це пов’язано з банківськими картками, представляються співробітниками відповідного банку (служба безпеки банку, менеджер, тощо) та повідомляють різного роду неправдиву інформацію, яка стосується банківського рахунку майбутнього потерпілого.

Зокрема, невстановлена особа, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про банківський рахунок та реквізити банківської картки, внаслідок чого заволоділа грошима в сумі 6000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волиняни, схеми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Псевдопродавець електроінструментів «кинув» волинянина на гроші
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня
Сьогодні, 20:00
У сина волинського Героя – день народження: волонтери закликають привітати дитину
Сьогодні, 19:43
Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 19:17
У Ковелі затримали водія буса, який перевозив контрабандні цигарки
Сьогодні, 19:06
Схожі новини
Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО
04 грудень, 2019, 13:36
Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші Атаки шахраїв: як через інтернет і телефонні дзвінки волинян «кидають» на гроші
07 листопад, 2019, 15:31
Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень Шахраї «розвели» двох волинян на майже 16 тисяч гривень
11 липень, 2019, 12:48
Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші Шахрайські схеми: як волинян «кидають» на гроші
08 квітень, 2019, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Псевдопродавець електроінструментів «кинув» волинянина на гроші
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У сина волинського Героя – день народження: волонтери закликають привітати дитину
Сьогодні, 19:43
 0
Військовий аеродром у Луцьку з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
У Ковелі затримали водія буса, який перевозив контрабандні цигарки
Сьогодні, 19:06
 0
Медіа
відео
1/8