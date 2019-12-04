Псевдопродавець електроінструментів «кинув» волинянина на гроші





Уже з початку січня поточного року розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), по трьох повідомленнях жителів Маневицького району, - пише



Невідома особа, яка представилась іменем «Тарас», шляхом обману, під приводом продажу через веб-сайт «OLX» ноутбука, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 12877 гривень, які останній добровільно перерахував через функцію «OLX-доставка».



Невстановлена особа, представившись продавцем електроінструментів, який зареєстрований на сайті безоплатних оголошень «OLX», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про його банківський рахунок, внаслідок чого перерахували гроші в сумі 10800 гривень, однак товар покупець не отримав.



Також, одним з найбільш розповсюджених видів шахрайства є телефонне. У таких випадках виманюють реквізити банківських карток або іншої конфіденційної інформації, та повідомляють про неприємності із законом близьких осіб. Шахраї телефонують на мобільний телефон своєї «жертви», у випадку, якщо це пов’язано з банківськими картками, представляються співробітниками відповідного банку (служба безпеки банку, менеджер, тощо) та повідомляють різного роду неправдиву інформацію, яка стосується банківського рахунку майбутнього потерпілого.



Зокрема, невстановлена особа, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про банківський рахунок та реквізити банківської картки, внаслідок чого заволоділа грошима в сумі 6000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькій місцевій прокуратурі кажуть, що масового характеру набули шахрайські дії за допомогою інтернет-сайтів, зокрема такого, як «OLX».Уже з початку січня поточного року розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), по трьох повідомленнях жителів Маневицького району, - пише "Район. Луцьк". Невідома особа, яка представилась іменем «Тарас», шляхом обману, під приводом продажу через веб-сайт «OLX» ноутбука, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 12877 гривень, які останній добровільно перерахував через функцію «OLX-доставка».Невстановлена особа, представившись продавцем електроінструментів, який зареєстрований на сайті безоплатних оголошень «OLX», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про його банківський рахунок, внаслідок чого перерахували гроші в сумі 10800 гривень, однак товар покупець не отримав.Також, одним з найбільш розповсюджених видів шахрайства є телефонне. У таких випадках виманюють реквізити банківських карток або іншої конфіденційної інформації, та повідомляють про неприємності із законом близьких осіб. Шахраї телефонують на мобільний телефон своєї «жертви», у випадку, якщо це пов’язано з банківськими картками, представляються співробітниками відповідного банку (служба безпеки банку, менеджер, тощо) та повідомляють різного роду неправдиву інформацію, яка стосується банківського рахунку майбутнього потерпілого.Зокрема, невстановлена особа, представившись представником АТ КБ «ПриватБанк», отримала від маневичанина конфіденційну інформацію про банківський рахунок та реквізити банківської картки, внаслідок чого заволоділа грошима в сумі 6000 гривень.

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