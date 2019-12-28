У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО

Для 14 новобранців військової частини 1141 НГУ сьогодні особливий день - усі вони отримали штатну бойову зброю з рук командирів підрозділів, у яких проходитимуть подальшу службу.Про це йдеться на сторінці військової частини у facebook.Гордість і відповідальність – перше, що відчув солдат, отримуючи автомат. «Тепер я - справжній гвардієць!» - каже хлопець.А ось солдатзброю побачила і вперше взяла до рук трохи більше місяця тому, під час проходження курсу молодого бійця.«І хоч вона була навчальна, - зізнається дівчина, - страху ніякого не було. Таке враження, що ми «знайомі» вже давно. Але сьогодні справді хвилювалася. Бо розуміла, що тепер буду мати особисту зброю, з якою служитиму надалі. Це велика відповідальність для мене».«Зброя – невід’ємна частина вашої служби. Бережіть її та пам’ятайте, що тепер на вас лягає уся повнота відповідальності за Батьківщину та її народ», - наголосив командир військової частини 1141 підполковник, звертаючись до гвардійців.