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У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО

У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
Для 14 новобранців військової частини 1141 НГУ сьогодні особливий день - усі вони отримали штатну бойову зброю з рук командирів підрозділів, у яких проходитимуть подальшу службу.

Про це йдеться на сторінці військової частини у facebook.

Гордість і відповідальність – перше, що відчув солдат Вадим Коростильов, отримуючи автомат. «Тепер я - справжній гвардієць!» - каже хлопець.

А ось солдат Софія Гарбарчук зброю побачила і вперше взяла до рук трохи більше місяця тому, під час проходження курсу молодого бійця.

«І хоч вона була навчальна, - зізнається дівчина, - страху ніякого не було. Таке враження, що ми «знайомі» вже давно. Але сьогодні справді хвилювалася. Бо розуміла, що тепер буду мати особисту зброю, з якою служитиму надалі. Це велика відповідальність для мене».

«Зброя – невід’ємна частина вашої служби. Бережіть її та пам’ятайте, що тепер на вас лягає уся повнота відповідальності за Батьківщину та її народ», - наголосив командир військової частини 1141 підполковник Василь Гуртовський, звертаючись до гвардійців.
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО
У Луцьку нацгвардійці-новобранці отримали зброю. ФОТО

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Теги: Нацгвардія, Луцьк, зброя
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