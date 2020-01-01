Як живе на Волині 7-річна дівчинка, яка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО

Рената Кравчук із села Лище Луцького району почала вивчати Біблію, коли їй було менше року, розповіла її мама Ліза Кравчук.



За сім років дівчинка вивчила стільки біблійних історій, що батьки почали записувати їх на відео і виставляти у соцмережі. Завдяки інтернет-успіху, юну волинянку запросили на столичне розважальне шоу, - пише



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"Перша книжка була у мене Біблія і це була улюблена моя книжка. Мама мені розказувала, що ми почали читати Біблію в 3 місяці, а в 2,5 роки я вже читати вміла сама", - розповідає Рената.



Різдвяні свята для сім’ї Кравчуків – ще один привід продовжити вивчення Біблії, каже Ліза Кравчук.



"Я виросла в такій сімї, де мама - диригент, тато – пастор церкви. І коли народилася моя доця, я подумала, що такого їй дати, і коли вона просто в 3 місяці ще лежала, тільки відкривала оченята, я починала їй читати щовечора, спочатку вона ніяк не реагувала, а потім, в 9 місяців, вона коли гралась з іграшками просто взяла чорно-білу Біблію і щось там дивилася, не кілька хвилин, а хвилин 40, це тривало, і я дуже дивувалась, що вона там дивиться.



Ми хочемо для Ренати, щоб це слово, яке вона читає, переросло в дію. Щоб вона використовувала Біблію на практиці. Хтось пише в заголовках – вона вивчила всю Біблію. Ні, Біблію неможливо всю вивчити. Вона дуже багатогранна і хочеться, щоб в майбутньому вона не просто це вчила, от наприклад, ми кажемо – ти вивчила цей віршик – любіть, пробачайте ближнього, а чому ти Моніці хочеш здачу дати? Тобто на практиці знати, - це головна мета", - каже Ліза Кравчук.



Другокласниця Рената ходить в музичну школу, співає у дитячому музичному колективі «Нотки», керівником якого є її мама.



"Це Різдво – 2020-те, хоча в моєму житті воно лише 7-ме, та все ж я не уявляю свого життя без Різдва. Ні, не без святкового столу, ялинки, подарунків чи традиційних страв. Я не уявляю своє життя без Ісуса, автора Різдва. Але розкажу не від себе, а так, як написано в Біблії. Так, от іменинник Ісус прийшов в цей світ не для того, щоб залишити людині гарне свято, бо тоді він би народився у палаці, а не в бідних ясла.



Іменинник Ісус прийшов цей світ щоб померти за наші гріхи і доказати свою велику любов. Ісус відрізняється від усіх іменинників, тому що він є вічним, він є Бог. І бачить нас не лише у дні свята, але кожного дня. І для нього найбільшим подарунком є те, коли люди роблять гарні вчинки щодня, діти шанують батьків щодня, батьки і родини виконують Слово Боже щодня. І якщо так буде, то народжений Ісус побачить з неба, що його прихід святкують серцем, а не тільки словами, то він пошле своє велике благословення на таких дітей, на таку родину, на таку країну", - резюмує Рената.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семирічнаіз села Лище Луцького району почала вивчати Біблію, коли їй було менше року, розповіла її мамаЗа сім років дівчинка вивчила стільки біблійних історій, що батьки почали записувати їх на відео і виставляти у соцмережі. Завдяки інтернет-успіху, юну волинянку запросили на столичне розважальне шоу, - пише Суспільне Волинь "Перша книжка була у мене Біблія і це була улюблена моя книжка. Мама мені розказувала, що ми почали читати Біблію в 3 місяці, а в 2,5 роки я вже читати вміла сама", - розповідає Рената.Різдвяні свята для сім’ї Кравчуків – ще один привід продовжити вивчення Біблії, каже Ліза Кравчук."Я виросла в такій сімї, де мама - диригент, тато – пастор церкви. І коли народилася моя доця, я подумала, що такого їй дати, і коли вона просто в 3 місяці ще лежала, тільки відкривала оченята, я починала їй читати щовечора, спочатку вона ніяк не реагувала, а потім, в 9 місяців, вона коли гралась з іграшками просто взяла чорно-білу Біблію і щось там дивилася, не кілька хвилин, а хвилин 40, це тривало, і я дуже дивувалась, що вона там дивиться.Ми хочемо для Ренати, щоб це слово, яке вона читає, переросло в дію. Щоб вона використовувала Біблію на практиці. Хтось пише в заголовках – вона вивчила всю Біблію. Ні, Біблію неможливо всю вивчити. Вона дуже багатогранна і хочеться, щоб в майбутньому вона не просто це вчила, от наприклад, ми кажемо – ти вивчила цей віршик – любіть, пробачайте ближнього, а чому ти Моніці хочеш здачу дати? Тобто на практиці знати, - це головна мета", - каже Ліза Кравчук.Другокласниця Рената ходить в музичну школу, співає у дитячому музичному колективі «Нотки», керівником якого є її мама."Це Різдво – 2020-те, хоча в моєму житті воно лише 7-ме, та все ж я не уявляю свого життя без Різдва. Ні, не без святкового столу, ялинки, подарунків чи традиційних страв. Я не уявляю своє життя без Ісуса, автора Різдва. Але розкажу не від себе, а так, як написано в Біблії. Так, от іменинник Ісус прийшов в цей світ не для того, щоб залишити людині гарне свято, бо тоді він би народився у палаці, а не в бідних ясла.Іменинник Ісус прийшов цей світ щоб померти за наші гріхи і доказати свою велику любов. Ісус відрізняється від усіх іменинників, тому що він є вічним, він є Бог. І бачить нас не лише у дні свята, але кожного дня. І для нього найбільшим подарунком є те, коли люди роблять гарні вчинки щодня, діти шанують батьків щодня, батьки і родини виконують Слово Боже щодня. І якщо так буде, то народжений Ісус побачить з неба, що його прихід святкують серцем, а не тільки словами, то він пошле своє велике благословення на таких дітей, на таку родину, на таку країну", - резюмує Рената.

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