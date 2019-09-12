Померла українка, яку працедавець у Польщі покинув з інсультом на вулиці

Оксана Харченко, яка



Про це на своїй Facebook-сторінці написав керівник соціально-культурного товариства "Польща-Україна" Вітольд Хоровський, повідомляє



“Пані Наталія Козанчин повідомила у своєму профілі в Facebook про смерть сестри Оксани Харченко, яка перенесла інсульт два роки тому й була підопічною нашого товариства майже протягом року. У грудні 2018 року, після багатомісячної важкої реабілітації, ми відвезли її до рідного села неподалік Турки, поруч із польським кордоном. Її загальний стан був хорошим, але здатність вести життя самостійно не повернулася”, - написав Хоровський.



Сестра померлої уточнила, що в жінки відмовили нирки.



Нагадаємо, в січні 2018 року у 43-річної на той момент громадянки України Оксани Харченко стався інсульт після роботи. Керівник підприємства, де вона була працевлаштована, замість того, щоб викликати швидку допомогу, вирішив вивезти її в сусіднє містечко і залишити посеред вулиці. Після цього він зателефонував до поліції та повідомив, що в парку на лавці знаходиться п'яна жінка.



Коли справа дійшла до суду, фермер пояснив свою поведінку панікою, в тому числі через те, що жінка працювала в нього нелегально. Після численних публікацій в пресі, під тиском громадськості, власник фірми, в якій працювала Оксана Харченко, погодився покрити витрати, пов'язані з лікуванням жінки, в розмірі 100 тисяч злотих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка, яка в січні 2018 року дістала інсульт, працюючи на одному з підприємств поблизу міста Сьрода-Великопольска (Польща), померла в рідному селі на Львівщині.Про це на своїй Facebook-сторінці написав керівник соціально-культурного товариства "Польща-Україна", повідомляє Yavp.pl “Пані Наталія Козанчин повідомила у своєму профілі в Facebook про смерть сестри Оксани Харченко, яка перенесла інсульт два роки тому й була підопічною нашого товариства майже протягом року. У грудні 2018 року, після багатомісячної важкої реабілітації, ми відвезли її до рідного села неподалік Турки, поруч із польським кордоном. Її загальний стан був хорошим, але здатність вести життя самостійно не повернулася”, - написав Хоровський.Сестра померлої уточнила, що в жінки відмовили нирки.Нагадаємо, в січні 2018 року у 43-річної на той момент громадянки України Оксани Харченко стався інсульт після роботи. Керівник підприємства, де вона була працевлаштована, замість того, щоб викликати швидку допомогу, вирішив вивезти її в сусіднє містечко і залишити посеред вулиці. Після цього він зателефонував до поліції та повідомив, що в парку на лавці знаходиться п'яна жінка.Коли справа дійшла до суду, фермер пояснив свою поведінку панікою, в тому числі через те, що жінка працювала в нього нелегально. Після численних публікацій в пресі, під тиском громадськості, власник фірми, в якій працювала Оксана Харченко, погодився покрити витрати, пов'язані з лікуванням жінки, в розмірі 100 тисяч злотих.

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