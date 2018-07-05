Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО

Зубчика Романа Едуардовича, 06 липня 1994 року народження, жителя Луцька.



Про це



Відомо, хлопець з 27 грудня 2019 року по 02 січня 2020 року перебував у Києві.



Прикмети: ріст 180 см, середньої тіло будови, волосся темно-русяве, коротке, очі карі, над правою бровою є шрам.



Може перебувати на території інших областей.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаного чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 066-419-49-12, 068-947-53-07 або на лінію 102 поліції.









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