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Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО

Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО
На Волині встановлюють місцезнаходження Зубчика Романа Едуардовича, 06 липня 1994 року народження, жителя Луцька.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Відомо, хлопець з 27 грудня 2019 року по 02 січня 2020 року перебував у Києві.

Прикмети: ріст 180 см, середньої тіло будови, волосся темно-русяве, коротке, очі карі, над правою бровою є шрам.

Може перебувати на території інших областей.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаного чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 066-419-49-12, 068-947-53-07 або на лінію 102 поліції.

Тиждень перебував у Києві: розшукують 25-річного лучанина. ФОТО



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Теги: розшук, лучанин
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