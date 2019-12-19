Вирощеною на волинському підприємстві кукурудзою смакують навіть у Китаї
Сьогодні, 16:07
Кукурудзою, вирощеною на волинському ТзОВ «Городище» ласують навіть у Китаї.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості у facebook.
Анатолій Никонюк - керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Городище». Господарство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний). Пан Анатолій з когорти тих керівників, хто повсякчас вболіває за долю товариства й села. Очоливши ще у 80-х роках минулого сторіччя створене на базі колишньої бригади місцеве сільгосппідприємство, він вдихнув у нього нове життя, доклав великих зусиль, щоб «Городище» й сусідні – Григоровичі та Мартинівка – відродилися, а колишній колгосп став потужним аграрним підприємством, одним із найкращих в області.
Анатолій Никонюк вважає пріоритетом у своїй діяльності турботу про повноцінне функціонування закладів, що є на території Городищенської сільської ради. Особливу увагу він приділяє поліпшенню соціально-побутових умов працівників підприємства та жителів сіл, на території яких господарює.
"Саме цілеспрямованість і наполегливість, а ще вміння долати труднощі та не падати духом допомогли досягти всього того, що господарник має нині. Продукція його сільгосппідприємства користується популярністю не лише на території України, але й за її межами. Каже, що кукурудзу «Городища» їдять і в Китаї", - йдеться у повідомленні.
Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості тісно співпрацює з СГ ТОВ «Городище», адже там частину працівників забезпечують сезонною роботою, після закінчення якої звертаються у службу.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості у facebook.
Анатолій Никонюк - керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Городище». Господарство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний). Пан Анатолій з когорти тих керівників, хто повсякчас вболіває за долю товариства й села. Очоливши ще у 80-х роках минулого сторіччя створене на базі колишньої бригади місцеве сільгосппідприємство, він вдихнув у нього нове життя, доклав великих зусиль, щоб «Городище» й сусідні – Григоровичі та Мартинівка – відродилися, а колишній колгосп став потужним аграрним підприємством, одним із найкращих в області.
Анатолій Никонюк вважає пріоритетом у своїй діяльності турботу про повноцінне функціонування закладів, що є на території Городищенської сільської ради. Особливу увагу він приділяє поліпшенню соціально-побутових умов працівників підприємства та жителів сіл, на території яких господарює.
"Саме цілеспрямованість і наполегливість, а ще вміння долати труднощі та не падати духом допомогли досягти всього того, що господарник має нині. Продукція його сільгосппідприємства користується популярністю не лише на території України, але й за її межами. Каже, що кукурудзу «Городища» їдять і в Китаї", - йдеться у повідомленні.
Луцька районна філія Волинського обласного центру зайнятості тісно співпрацює з СГ ТОВ «Городище», адже там частину працівників забезпечують сезонною роботою, після закінчення якої звертаються у службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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