Чоловік тональним кремом замазував синці на тілі: деталі вбивства волинянки





Історія трапилася 17 грудня 2018 року. Близько 17:00, будучи напідпитку, він



У неї були крововиливи в мозок, численні гематоми та синці.



Натомість сам чоловік в суді свою вину визнав частково. Свідчив, що його співмешканка випивала і у той день він забирав її сп’янілою від квартири своєї матері додому. Та, мовляв, впала на містку, потім на порозі будинку послизнулася, «а він в цей час відкривав двері і вдарив її випадково в область губи вхідними дверима».



Каже, що вдома її не бив, вони лягли спати. За деякий час їх розбудив його брат, з яким у нього виник конфлікт і він його прогнав з будинку. Жінка, мовляв, хотіла випити ще. Той дав їй горілки, щоб не шукала оковитої на вулиці. Тож вона сп`яніла і падала, коли ходила по хаті, при цьому вдарялась головою. На ранок 18 грудня 2018 року він побачив що жінці погано, вона без свідомості, і в неї були гематоми на обличчі. Він сходив до сусідки по тональний крем і замазав синці на обличчі. Та жінка ознак життя не подавала.



Свідки кажуть, що жінка справді зловживала спиртним, як зрештою і її кривдник. Медична експертиза визначила, що у крові померлої було 2,59% алкоголю. Синці, садна, гематоми обличчя, голови, синці тулуба, забій головного мозку утворились внаслідок нанесення ударів, зважаючи на їх кількість та розташування по анатомічних ділянках, найвірогідніше, що між травмуючими предметами та відповідними ділянками відбулось не менше як 9 контактів по голові та обличчю та 12 контактів з правою половиною грудної клітки.



Доводи обвинуваченого про те, що він не мав наміру позбавляти життя свою співмешканку і не наносив їй такої кількості ударів, не знайшли свого підтвердження в суді та спростовані як показаннями свідків, так і висновками судово-медичної та додаткової судово-медичної експертиз.



Вирок може бути оскаржено до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги, яку може бути подано через Володимир-Волинський міський суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вбивство жінки Володимир-Волинський міський суд відправив до в’язниці чоловіка на сім років та шість місяців.Історія трапилася 17 грудня 2018 року. Близько 17:00, будучи напідпитку, він побив до смерті свою співмешканку . Це сталося у селі Бобли Турійського району. Сварячись, він вдарив її у голову посеред вулиці. А пізніше, в кухні будинку та спальні, наніс ще 6-7 ударів по голові, 12 по тулубу. Від отриманих травм у той день, близько 20 години жінка померла, - пише Конкурент У неї були крововиливи в мозок, численні гематоми та синці.Натомість сам чоловік в суді свою вину визнав частково. Свідчив, що його співмешканка випивала і у той день він забирав її сп’янілою від квартири своєї матері додому. Та, мовляв, впала на містку, потім на порозі будинку послизнулася, «а він в цей час відкривав двері і вдарив її випадково в область губи вхідними дверима».Каже, що вдома її не бив, вони лягли спати. За деякий час їх розбудив його брат, з яким у нього виник конфлікт і він його прогнав з будинку. Жінка, мовляв, хотіла випити ще. Той дав їй горілки, щоб не шукала оковитої на вулиці. Тож вона сп`яніла і падала, коли ходила по хаті, при цьому вдарялась головою. На ранок 18 грудня 2018 року він побачив що жінці погано, вона без свідомості, і в неї були гематоми на обличчі. Він сходив до сусідки по тональний крем і замазав синці на обличчі. Та жінка ознак життя не подавала.Свідки кажуть, що жінка справді зловживала спиртним, як зрештою і її кривдник. Медична експертиза визначила, що у крові померлої було 2,59% алкоголю. Синці, садна, гематоми обличчя, голови, синці тулуба, забій головного мозку утворились внаслідок нанесення ударів, зважаючи на їх кількість та розташування по анатомічних ділянках, найвірогідніше, що між травмуючими предметами та відповідними ділянками відбулось не менше як 9 контактів по голові та обличчю та 12 контактів з правою половиною грудної клітки.Доводи обвинуваченого про те, що він не мав наміру позбавляти життя свою співмешканку і не наносив їй такої кількості ударів, не знайшли свого підтвердження в суді та спростовані як показаннями свідків, так і висновками судово-медичної та додаткової судово-медичної експертиз.Вирок може бути оскаржено до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги, яку може бути подано через Володимир-Волинський міський суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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