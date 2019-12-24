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У «Там Там Сімейні традиції» – знижка -30% на зимовий асортимент*

У «Там Там Сімейні традиції» – знижка -30% на зимовий асортимент*
В гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» діє знижка -30% на весь зимовий асортимент.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зокрема, відвідувачам пропонують скористатися знижкою на такий товар:
- взуття;
- рукавиць;
- головних уборів;
- верхнього одягу.

Зауважують, кількість товару обмежена. Термін дії з 10 січня до 31 січня 2020.

Знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.

У «Там Там Сімейні традиції» – знижка -30% на зимовий асортимент*


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Теги: Там Там, знижка, зимовий асортимент
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