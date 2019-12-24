У «Там Там Сімейні традиції» – знижка -30% на зимовий асортимент*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Зокрема, відвідувачам пропонують скористатися знижкою на такий товар:

- взуття;

- рукавиць;

- головних уборів;

- верхнього одягу.



Зауважують, кількість товару обмежена. Термін дії з 10 січня до 31 січня 2020.



Знижка не розповсюджується на товари з жовтими цінниками.







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