У Ковелі затримали водія буса, який перевозив контрабандні цигарки





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Сьогодні, 13 січня, близько 6-ї години ранку, патрульні в Ковелі отримали оперативну інформацію про те, що водій Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі.



Зупинивши автомобіль, під час спілкування та перевірки документів, інспектори помітили, що 33-річний водій помітно нервує, чоловікові запропонували, згідно зі ст. 34 закону України «Про Національну поліцію», провести поверхневу перевірку, однак останній відмовився відчиняти автомобіль.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділку поліції, яка виявила тютюнові вироби без відповідних акцизних марок всередині (10 ящиків).



Далі працював слідчий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські патрульні спільно з працівниками Луцького прикордонного загону затримали автомобіль з забороненими товаром.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. Сьогодні, 13 січня, близько 6-ї години ранку, патрульні в Ковелі отримали оперативну інформацію про те, що водій Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі.Зупинивши автомобіль, під час спілкування та перевірки документів, інспектори помітили, що 33-річний водій помітно нервує, чоловікові запропонували, згідно зі ст. 34 закону України «Про Національну поліцію», провести поверхневу перевірку, однак останній відмовився відчиняти автомобіль.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділку поліції, яка виявила тютюнові вироби без відповідних акцизних марок всередині (10 ящиків).Далі працював слідчий.

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