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У Ковелі затримали водія буса, який перевозив контрабандні цигарки

У Ковелі затримали водія буса, який перевозив контрабандні цигарки
Ковельські патрульні спільно з працівниками Луцького прикордонного загону затримали автомобіль з забороненими товаром.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Сьогодні, 13 січня, близько 6-ї години ранку, патрульні в Ковелі отримали оперативну інформацію про те, що водій Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі.

Зупинивши автомобіль, під час спілкування та перевірки документів, інспектори помітили, що 33-річний водій помітно нервує, чоловікові запропонували, згідно зі ст. 34 закону України «Про Національну поліцію», провести поверхневу перевірку, однак останній відмовився відчиняти автомобіль.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділку поліції, яка виявила тютюнові вироби без відповідних акцизних марок всередині (10 ящиків).

Далі працював слідчий.

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Теги: Ковель, контрабандні цигарки, патрульна поліція
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