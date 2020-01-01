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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

Вночі та ранком місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.

У луцьку також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 3-5º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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