Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 14 січня





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Вночі та ранком місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.



У луцьку також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 3-5º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру. Вночі та ранком місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.У луцьку також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 3-5º тепла.

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