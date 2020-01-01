14 січня на Волині: гортаючи календар

Тамара Зубенко (на фото).



Також день народження відзначають заслужений журналіст України, колишній генеральний директор Волинської ОДТРК Святослав Пирожко, журналіст Василь Ворон та громадський активіст Сергій Рижков.



Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження.



Бажаємо безмежної радості від життя, здоров’я, достатку.



А ще вітаємо усіх Василів, у яких 14 січня день небесного покровителя. Адже сьогодні вшановують пам'ять Святителя Василія Великого.

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