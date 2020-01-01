В Україні з`явиться реєстр педофілів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про реєстр педофілів".Документ передбачає створення автоматизованої електронної бази даних, - пише Кореспондент, посилаючись на сайт парламенту.Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього (реєстр) буде собою представляти автоматизовану електронну базу даних, яка буде створена для забезпечення збору, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього, в тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена у встановленому законом порядку. Його власником є ​​Міністерство юстиції України.До реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочини, за які він був засуджений, виду кримінального покарання, до нього було застосовано, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду."Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. В разі, якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вноситься до реєстру на підставі постанови суду за місцем проживання особи або місця відбування ним покарання за клопотанням прокурора", - йдеться в тексті закону.Користувачами реєстру будуть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції та Державного бюро розслідувань.Також закон визначає, хто має право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі.Підкреслимо, в редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їх згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.