У Мелітополі 14-річна дівчинка стала мамою

У Мелітополі Запорізької області 14-річна дівчинка народила дитину. За всю історію пологового будинку вона - одна з наймолодших мам.Юна породілля не місцева - дівчинка ромської національності, разом з родиною веде кочовий спосіб життя. Медикам повідомила, що в Мелітополь вони приїхали з Донецької області, - пише Кореспондент.Повідомляється, що хлопчика вагою 2900 г підліток народила сама. Молода мама і малюк почувають себе добре. Юна породілля не місцева - разом з родиною веде кочовий спосіб життя. Медикам повідомила, що в Мелітополь вони приїхали з Донецької області.При цьому самих батьків породіллі, як і батька дитини, ніхто не бачив. Хоча матері підлітка потрібно оформити опікунство на новонародженого, оскільки її дочка неповнолітня. Втім, численні "кочові родичі" дівчинки в пологовий будинок заходять.Заступник головного лікаря Мелітопольського пологового будинкуповідомила, що з моменту вагітності дівчинка знаходиться під наглядом соцслужб. Після виписки соціальним працівникам доведеться контролювати, як складеться доля новонародженого. На всі розпитування медиків підліток не відповідає. Називається по-різному - то Марією, то Софією, посилаючись на свою неграмотність. На питання, де батько дитини, дівчинка відповіла: "У нас так всі заміж виходять".Грошей на купівлю приладдя для малюка і особистої гігієни (т. зв. сумки в пологовий будинок) у породіллі немає. Лікарі б'ють на сполох: виписувати малюка просто нікуди, оскільки місце проживання мами дівчинки-породіллі невідомо.