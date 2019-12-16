Україна - на 4 місці в Європі за рівнем безробіття
Сьогодні, 00:13
Рівень безробіття в Україні в 2019 році залишається одним з найвищих у порівнянні з іншими європейськими країнами.
Про це свідчить "Огляд ринку праці" Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, - повідомляє ресурс "Українські новини".
Рівень безробіття в Україні серед громадян у віці 15-70 років склав 7,3%. Вищий рівень безробіття у Франції - 8,3%, Італії - 9,1 і Іспанії - 13,9%.
У той же час в Чехії показник безробіття був на рівні 2,1%, а в Німеччині - 3,1%.
Також наголошується, що Україна займає одне з останніх місць за рівнем зайнятості - 52,7%, випередивши такі країни, як Бельгія - 51,8%, Франція - 50,6, Іспанія - 49,9 і Італія - 45,2%
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Про це свідчить "Огляд ринку праці" Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, - повідомляє ресурс "Українські новини".
Рівень безробіття в Україні серед громадян у віці 15-70 років склав 7,3%. Вищий рівень безробіття у Франції - 8,3%, Італії - 9,1 і Іспанії - 13,9%.
У той же час в Чехії показник безробіття був на рівні 2,1%, а в Німеччині - 3,1%.
Також наголошується, що Україна займає одне з останніх місць за рівнем зайнятості - 52,7%, випередивши такі країни, як Бельгія - 51,8%, Франція - 50,6, Іспанія - 49,9 і Італія - 45,2%
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