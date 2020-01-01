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На Волині виміряли радіацію

На Волині виміряли радіацію
На Волині виміряли потужність експозиційної дози в райцентрах та місті обласного значення - Новолинську.

Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення, - йдеться у повідомленні Волинського обласного лабораторного центру.

За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в серпні становили:

м. Луцьк — 12 мкР/год

м. Горохів — 12 мкР/год

м. Камінь-Каширський — 12 мкР/год

м. Ковель — 11 мкР/год

смт. Любешів 11 мкР/год

смт. Маневичі — 11 мкР/год

м.Любомль -10 мкР/год

Нововолинськ — 10 мкР/год

Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в грудні 2019 року не перевищували природного фону по області.

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Теги: дозиметричний контроль, Волинь
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