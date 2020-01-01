На Волині виміряли радіацію
Сьогодні, 21:30
На Волині виміряли потужність експозиційної дози в райцентрах та місті обласного значення - Новолинську.
Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення, - йдеться у повідомленні Волинського обласного лабораторного центру.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в серпні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 12 мкР/год
м. Камінь-Каширський — 12 мкР/год
м. Ковель — 11 мкР/год
смт. Любешів 11 мкР/год
смт. Маневичі — 11 мкР/год
м.Любомль -10 мкР/год
Нововолинськ — 10 мкР/год
Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в грудні 2019 року не перевищували природного фону по області.
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Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є найважливішою умовою дотримання радіаційного захисту населення, - йдеться у повідомленні Волинського обласного лабораторного центру.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в серпні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 12 мкР/год
м. Камінь-Каширський — 12 мкР/год
м. Ковель — 11 мкР/год
смт. Любешів 11 мкР/год
смт. Маневичі — 11 мкР/год
м.Любомль -10 мкР/год
Нововолинськ — 10 мкР/год
Таким чином, середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання в грудні 2019 року не перевищували природного фону по області.
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