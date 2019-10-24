На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 02:21
На Волині молодь привітала з Різдвом Христовим прикордонників.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав священик Олександр (Черевко).
Молоді жителі Шацького району разом із настоятелем Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександром Черевком відвідали прикордонників Грабівської застави.
"Православна молодь Шацького благочиння привітала своїх захисників з Різдвом Христовим. Нехай народжений Богомладенець береже нашу рідну землю і пошле довгоочікуваний мир", - написав священик.
Варто зазначити, що шацька молодь співпрацює з прикордонниками і часто вітає їх зі святами. Зокрема, організатором таких візитів є отець Олександр.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав священик Олександр (Черевко).
Молоді жителі Шацького району разом із настоятелем Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександром Черевком відвідали прикордонників Грабівської застави.
"Православна молодь Шацького благочиння привітала своїх захисників з Різдвом Христовим. Нехай народжений Богомладенець береже нашу рідну землю і пошле довгоочікуваний мир", - написав священик.
Варто зазначити, що шацька молодь співпрацює з прикордонниками і часто вітає їх зі святами. Зокрема, організатором таких візитів є отець Олександр.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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