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На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО

На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
На Волині молодь привітала з Різдвом Христовим прикордонників.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав священик Олександр (Черевко).

Молоді жителі Шацького району разом із настоятелем Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександром Черевком відвідали прикордонників Грабівської застави.

"Православна молодь Шацького благочиння привітала своїх захисників з Різдвом Христовим. Нехай народжений Богомладенець береже нашу рідну землю і пошле довгоочікуваний мир", - написав священик.

Варто зазначити, що шацька молодь співпрацює з прикордонниками і часто вітає їх зі святами. Зокрема, організатором таких візитів є отець Олександр.
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО

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Теги: Волинь, Шацьк, Пульмо
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