На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав священик Олександр (Черевко).



Молоді жителі Шацького району разом із настоятелем Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександром Черевком відвідали прикордонників Грабівської застави.



"Православна молодь Шацького благочиння привітала своїх захисників з Різдвом Христовим. Нехай народжений Богомладенець береже нашу рідну землю і пошле довгоочікуваний мир", - написав священик.



Варто зазначити, що шацька молодь співпрацює з прикордонниками і часто вітає їх зі святами. Зокрема, організатором таких візитів є отець Олександр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині молодь привітала з Різдвом Христовим прикордонників.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав священикМолоді жителі Шацького району разом із настоятелем Свято-Миколаївського храму села Пульмо Олександром Черевком відвідали прикордонників Грабівської застави."Православна молодь Шацького благочиння привітала своїх захисників з Різдвом Христовим. Нехай народжений Богомладенець береже нашу рідну землю і пошле довгоочікуваний мир", - написав священик.Варто зазначити, що шацька молодь співпрацює з прикордонниками і часто вітає їх зі святами. Зокрема, організатором таких візитів є отець Олександр.

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