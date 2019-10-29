Олександра Положинського допитували у справі про вбивство Павла Шеремета. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
Співака, шоумена, ведучого, лідера гурту "Тартак" Сашка Положинського допитали у справі про вбивство Павла Шеремета.
Про це уродженець Луцька повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Друзі, виходжу з вулиці Академіка Богомольця, щойно провів тут бесіду зі слідчим у справі, пов'язаній з вбивством Павла Шеремета, де обвинуваченим є мій друг і колега Андрій Антоненко", - розповів Положинський.
Сашко Положинський повідомив, що проходить у справі, як свідок.
"Ви даремно переживали за мене. Розповів всю правду, - все, що знав", - додав співак.
Під час допиту співак підкреслив, що під час допиту був присутній один з адвокатів Андрія Антоненка.
Сашко Положинський висловив сподівання, що Антоненка, Кузьменко та Дугар повністю виправдають та знайдуть справжніх винуватців трагедії.
"Є надія, що Андрія, Юлю і Яну відпустять і знайдуть і покарають справді винних осіб", - зауважив Олександр Положинський.
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Про це уродженець Луцька повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Друзі, виходжу з вулиці Академіка Богомольця, щойно провів тут бесіду зі слідчим у справі, пов'язаній з вбивством Павла Шеремета, де обвинуваченим є мій друг і колега Андрій Антоненко", - розповів Положинський.
Сашко Положинський повідомив, що проходить у справі, як свідок.
"Ви даремно переживали за мене. Розповів всю правду, - все, що знав", - додав співак.
Під час допиту співак підкреслив, що під час допиту був присутній один з адвокатів Андрія Антоненка.
Сашко Положинський висловив сподівання, що Антоненка, Кузьменко та Дугар повністю виправдають та знайдуть справжніх винуватців трагедії.
"Є надія, що Андрія, Юлю і Яну відпустять і знайдуть і покарають справді винних осіб", - зауважив Олександр Положинський.
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