Олександра Положинського допитували у справі про вбивство Павла Шеремета. ВІДЕО

Співака, шоумена, ведучого, лідера гурту "Тартак"допитали у справі про вбивствоПро це уродженець Луцька повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Друзі, виходжу з вулиці Академіка Богомольця, щойно провів тут бесіду зі слідчим у справі, пов'язаній з вбивством Павла Шеремета, де обвинуваченим є мій друг і колега Андрій Антоненко", - розповів Положинський.Сашко Положинський повідомив, що проходить у справі, як свідок."Ви даремно переживали за мене. Розповів всю правду, - все, що знав", - додав співак.Під час допиту співак підкреслив, що під час допиту був присутній один з адвокатів Андрія Антоненка.Сашко Положинський висловив сподівання, що Антоненка, Кузьменко та Дугар повністю виправдають та знайдуть справжніх винуватців трагедії."Є надія, що Андрія, Юлю і Яну відпустять і знайдуть і покарають справді винних осіб", - зауважив Олександр Положинський.