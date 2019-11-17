На благодійному концерті на Волині зібрали понад 25 тисяч гривень

У Камінь-Каширську відбувся різдвяний благодійний концерт, який організували священики Камінь-Каширського благочиння Волинської єпархії УПЦ.Концерт відбувся 12 січня в районному будинку культури, - йдеться на сайті благочиння.Варто зазначити, що такі концерти вже стали традиційними, адже цьогорічне дійство відбувається вже сьомий раз поспіль.Організатором заходу був настоятель храму Усікновення глави святого Іоанна Предтечі села Гута-Камінська священник Сергій Курапов. Мета концерту – збір пожертв для підтримки сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей воїнів, які віддали свої життя за цілісність України в зоні проведення АТО-ООС.У концерті взяли участь: хор духовенства, хори храмів Різдва Пресвятої Богородиці та Святого архистратига Михаїла сіл Видерта та Гута-Боровенська, хор релігійної громади Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії села Раків Ліс, хор храму Різдва Пресвятої Богородиці села Полиці, хор ветеранів війни і праці «Дзвони пам’яті», дитячий ансамбль місцевої школи мистецтв, ансамбль районного будинку культури “Родовід”. Крім хорів також тішили глядачів вокальними здібностями Олександр та Ірина Пащуки – діти настоятеля Свято-Троїцького храму с. Тоболи протоієрея Віктора.Вихованці недільної школи, що діє при храмі Святої великомучениці Параскеви с. Осівці показали різдвяну виставу.Завершував святковий вечір хору духовенства Камінь-Каширського благочиння під керівництвом настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Видерта протоієрея Анатолія Деречея. Після виконання колядок священники разом із усіма присутніми в залі заспівали “Вічную пам’ять…” полеглим на полях боїв Захисникам України, Героям “Небесної Сотні” і всім від віку спочилим православним християнам. Далі пролунало традиційне “Многоліття” всім живим, тим хто продовжує славні традиції благодійництва та допомоги і підтримки інших.У підсумку того вечора вдалося зібрати 25200 гривень. Крім того, пожертви ще збиралися на православних парафіях району і на даний час продовжують надходити від небайдужих людей. Тому остаточна сума стане відома пізніше.