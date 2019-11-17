На благодійному концерті на Волині зібрали понад 25 тисяч гривень
Сьогодні, 22:59
У Камінь-Каширську відбувся різдвяний благодійний концерт, який організували священики Камінь-Каширського благочиння Волинської єпархії УПЦ.
Концерт відбувся 12 січня в районному будинку культури, - йдеться на сайті благочиння.
Варто зазначити, що такі концерти вже стали традиційними, адже цьогорічне дійство відбувається вже сьомий раз поспіль.
Організатором заходу був настоятель храму Усікновення глави святого Іоанна Предтечі села Гута-Камінська священник Сергій Курапов. Мета концерту – збір пожертв для підтримки сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей воїнів, які віддали свої життя за цілісність України в зоні проведення АТО-ООС.
У концерті взяли участь: хор духовенства, хори храмів Різдва Пресвятої Богородиці та Святого архистратига Михаїла сіл Видерта та Гута-Боровенська, хор релігійної громади Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії села Раків Ліс, хор храму Різдва Пресвятої Богородиці села Полиці, хор ветеранів війни і праці «Дзвони пам’яті», дитячий ансамбль місцевої школи мистецтв, ансамбль районного будинку культури “Родовід”. Крім хорів також тішили глядачів вокальними здібностями Олександр та Ірина Пащуки – діти настоятеля Свято-Троїцького храму с. Тоболи протоієрея Віктора.
Вихованці недільної школи, що діє при храмі Святої великомучениці Параскеви с. Осівці показали різдвяну виставу.
Завершував святковий вечір хору духовенства Камінь-Каширського благочиння під керівництвом настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Видерта протоієрея Анатолія Деречея. Після виконання колядок священники разом із усіма присутніми в залі заспівали “Вічную пам’ять…” полеглим на полях боїв Захисникам України, Героям “Небесної Сотні” і всім від віку спочилим православним християнам. Далі пролунало традиційне “Многоліття” всім живим, тим хто продовжує славні традиції благодійництва та допомоги і підтримки інших.
У підсумку того вечора вдалося зібрати 25200 гривень. Крім того, пожертви ще збиралися на православних парафіях району і на даний час продовжують надходити від небайдужих людей. Тому остаточна сума стане відома пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Концерт відбувся 12 січня в районному будинку культури, - йдеться на сайті благочиння.
Варто зазначити, що такі концерти вже стали традиційними, адже цьогорічне дійство відбувається вже сьомий раз поспіль.
Організатором заходу був настоятель храму Усікновення глави святого Іоанна Предтечі села Гута-Камінська священник Сергій Курапов. Мета концерту – збір пожертв для підтримки сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей воїнів, які віддали свої життя за цілісність України в зоні проведення АТО-ООС.
У концерті взяли участь: хор духовенства, хори храмів Різдва Пресвятої Богородиці та Святого архистратига Михаїла сіл Видерта та Гута-Боровенська, хор релігійної громади Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії села Раків Ліс, хор храму Різдва Пресвятої Богородиці села Полиці, хор ветеранів війни і праці «Дзвони пам’яті», дитячий ансамбль місцевої школи мистецтв, ансамбль районного будинку культури “Родовід”. Крім хорів також тішили глядачів вокальними здібностями Олександр та Ірина Пащуки – діти настоятеля Свято-Троїцького храму с. Тоболи протоієрея Віктора.
Вихованці недільної школи, що діє при храмі Святої великомучениці Параскеви с. Осівці показали різдвяну виставу.
Завершував святковий вечір хору духовенства Камінь-Каширського благочиння під керівництвом настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Видерта протоієрея Анатолія Деречея. Після виконання колядок священники разом із усіма присутніми в залі заспівали “Вічную пам’ять…” полеглим на полях боїв Захисникам України, Героям “Небесної Сотні” і всім від віку спочилим православним християнам. Далі пролунало традиційне “Многоліття” всім живим, тим хто продовжує славні традиції благодійництва та допомоги і підтримки інших.
У підсумку того вечора вдалося зібрати 25200 гривень. Крім того, пожертви ще збиралися на православних парафіях району і на даний час продовжують надходити від небайдужих людей. Тому остаточна сума стане відома пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві гарячою водою затопило Ocean Plaza. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
На благодійному концерті на Волині зібрали понад 25 тисяч гривень
Сьогодні, 22:59
На Волині виміряли радіацію
Сьогодні, 21:30
Медіа