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Минулого тижня у одному з районів Волині сталося 4 пожежі

Минулого тижня у одному з районів Волині сталося 4 пожежі
Впродовж минулого тижня на Ковельщині сталося чотири пожежі.

Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України Володимир Войтанік на щотижневій нараді у Ковельській РДА, 13 січня, - пише Район.Ковель.

8 січня у житловому дерев’яному будинку в селі Радошин воогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив покрівлю, стіни кухні, вікно. Причина загорання – коротке замикання електромережі.

9 січня в селі Підріжжя, внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи горіла скирта сіна.

10 січня у селі Заріччя виникла пожежа дерев’яного житлового будинку розміром 5х10 та дерев'яної прибудови розміром 2х5. Внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи вогнем знищено 50% будівлі прибудови, 2 м3 дров, фронтон житлового будинку, дерев'яна обрешітка, стіна житлового будинку на площі.

Також з цієї ж причини 10 січня в селі Зелена виникла пожежа цегляної господарської будівлі розміром 3х12 м. Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, 0,3т соломи, пошкодив перекриття на площі 5 м2.

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Теги: пожежа, Волинь
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