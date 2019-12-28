Минулого тижня у одному з районів Волині сталося 4 пожежі





Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України Володимир Войтанік на щотижневій нараді у Ковельській РДА, 13 січня, - пише



8 січня у житловому дерев’яному будинку в селі Радошин воогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив покрівлю, стіни кухні, вікно. Причина загорання – коротке замикання електромережі.



9 січня в селі Підріжжя, внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи горіла скирта сіна.



10 січня у селі Заріччя виникла пожежа дерев’яного житлового будинку розміром 5х10 та дерев'яної прибудови розміром 2х5. Внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи вогнем знищено 50% будівлі прибудови, 2 м3 дров, фронтон житлового будинку, дерев'яна обрешітка, стіна житлового будинку на площі.



Також з цієї ж причини 10 січня в селі Зелена виникла пожежа цегляної господарської будівлі розміром 3х12 м. Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, 0,3т соломи, пошкодив перекриття на площі 5 м2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж минулого тижня на Ковельщині сталося чотири пожежі.Про це розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України Володимир Войтанік на щотижневій нараді у Ковельській РДА, 13 січня, - пише Район.Ковель. 8 січня у житловому дерев’яному будинку в селі Радошин воогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив покрівлю, стіни кухні, вікно. Причина загорання – коротке замикання електромережі.9 січня в селі Підріжжя, внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи горіла скирта сіна.10 січня у селі Заріччя виникла пожежа дерев’яного житлового будинку розміром 5х10 та дерев'яної прибудови розміром 2х5. Внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи вогнем знищено 50% будівлі прибудови, 2 м3 дров, фронтон житлового будинку, дерев'яна обрешітка, стіна житлового будинку на площі.Також з цієї ж причини 10 січня в селі Зелена виникла пожежа цегляної господарської будівлі розміром 3х12 м. Вогонь знищив покрівлю на площі 5 м2, 0,3т соломи, пошкодив перекриття на площі 5 м2.

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