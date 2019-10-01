вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт

Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт
Білоруський футбольний клуб "Слуцьк" попрощався із лучанином Артемом Дудіком і продовжив контракт із його земляком.

Про це повідомляє UaFootball.

23-річний півзахисник Артем Дудік залишає СФК "Слуцьк".

Як пояснили у клубі, термін дії орендної угоди з клубом закінчився, і 23-річний півзахисник повертається в донецький "Шахтар".

Лучанин Артем Дудік є вихованцем "Волині". Влітку 2017-го як вільний агент підписав контракт із донецьким "Шахтарем".

У березні 2019-го "гірники" віддали його в оренду до білоруського "Слуцька". За цю команду український вінгер провів всього 2 матчі в Кубку Білорусі ще влітку.

У складі "Слуцька" виступає ще один українець – 22-річний центральний півзахисник лучанинин Юрій Тетеренко. Як і Дудік, він є вихованцем "Волині". Перейшов до білоруської команди вільним агентом на початку того ж 2019-го.

Юрій також гріє лавку в білоруській команді (ті самі 2 кубкові матчі, що й у Артема Дудіка). Втім, із ним "Слуцьк" продовжив контракт. Правда наскільки – у клубі "забули" повідомити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Артем Дудік, Юрій Тетеренко, Волинь, Слуцьк, Шахтар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську
Сьогодні, 08:44
Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт
Сьогодні, 08:10
На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок
Сьогодні, 07:36
У Мелітополі 14-річна дівчинка стала мамою
Сьогодні, 06:14
Минулого тижня у одному з районів Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 05:14
Схожі новини
Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті Сьогодні-завтра: волинським шахтарям пообіцяли частково погасити борги по зарплаті
01 жовтень, 2019, 12:59
Савченко вимагатиме віддати волинським шахтарям зароблене. ФОТО Савченко вимагатиме віддати волинським шахтарям зароблене. ФОТО
19 листопад, 2018, 12:42
На Волині громади не можуть поділити державний санаторій На Волині громади не можуть поділити державний санаторій
23 лютий, 2017, 19:17
«Шахтар» - «Волинь»: передматчеві розклади «Шахтар» - «Волинь»: передматчеві розклади
20 листопад, 2015, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську
Сьогодні, 08:44
 0
Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт
Сьогодні, 08:10
 0
На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок
Сьогодні, 07:36
 0
У Мелітополі 14-річна дівчинка стала мамою
Сьогодні, 06:14
 0
Минулого тижня у одному з районів Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 05:14
 0
Медіа
відео
1/8