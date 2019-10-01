Білоруський «Слуцьк» повернув одного лучанина «Шахтарю», а з іншим продовжив контракт
Сьогодні, 08:10
Білоруський футбольний клуб "Слуцьк" попрощався із лучанином Артемом Дудіком і продовжив контракт із його земляком.
Про це повідомляє UaFootball.
23-річний півзахисник Артем Дудік залишає СФК "Слуцьк".
Як пояснили у клубі, термін дії орендної угоди з клубом закінчився, і 23-річний півзахисник повертається в донецький "Шахтар".
Лучанин Артем Дудік є вихованцем "Волині". Влітку 2017-го як вільний агент підписав контракт із донецьким "Шахтарем".
У березні 2019-го "гірники" віддали його в оренду до білоруського "Слуцька". За цю команду український вінгер провів всього 2 матчі в Кубку Білорусі ще влітку.
У складі "Слуцька" виступає ще один українець – 22-річний центральний півзахисник лучанинин Юрій Тетеренко. Як і Дудік, він є вихованцем "Волині". Перейшов до білоруської команди вільним агентом на початку того ж 2019-го.
Юрій також гріє лавку в білоруській команді (ті самі 2 кубкові матчі, що й у Артема Дудіка). Втім, із ним "Слуцьк" продовжив контракт. Правда наскільки – у клубі "забули" повідомити.
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Про це повідомляє UaFootball.
23-річний півзахисник Артем Дудік залишає СФК "Слуцьк".
Як пояснили у клубі, термін дії орендної угоди з клубом закінчився, і 23-річний півзахисник повертається в донецький "Шахтар".
Лучанин Артем Дудік є вихованцем "Волині". Влітку 2017-го як вільний агент підписав контракт із донецьким "Шахтарем".
У березні 2019-го "гірники" віддали його в оренду до білоруського "Слуцька". За цю команду український вінгер провів всього 2 матчі в Кубку Білорусі ще влітку.
У складі "Слуцька" виступає ще один українець – 22-річний центральний півзахисник лучанинин Юрій Тетеренко. Як і Дудік, він є вихованцем "Волині". Перейшов до білоруської команди вільним агентом на початку того ж 2019-го.
Юрій також гріє лавку в білоруській команді (ті самі 2 кубкові матчі, що й у Артема Дудіка). Втім, із ним "Слуцьк" продовжив контракт. Правда наскільки – у клубі "забули" повідомити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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