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На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок

На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок
Робота митних пунктів пропуску змінилася. На 10 пунктах запрацювали сканери.

Серед пунктів, де ввели у роботу нове обладнання - "Ягодин-Дорогуськ". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - пише "Газета ua".

За словами прем`єра, це буде сприяти викоріненню корупції.

"Автоматичне сканування без участі співробітників - це істотне скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", - підкреслив Гончарук.

Так, з 13 січня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею працює сканер для вантажних транспортних засобів. Час на перевірку вантажу скоротився до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.

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Теги: Волинь, Ягодин, митниця
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