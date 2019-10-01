На волинському пукті пропуску запрацював сканер для вантажівок

Робота митних пунктів пропуску змінилася. На 10 пунктах запрацювали сканери.Серед пунктів, де ввели у роботу нове обладнання - "Ягодин-Дорогуськ". Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, - пише "Газета ua".За словами прем`єра, це буде сприяти викоріненню корупції."Автоматичне сканування без участі співробітників - це істотне скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", - підкреслив Гончарук.Так, з 13 січня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею працює сканер для вантажних транспортних засобів. Час на перевірку вантажу скоротився до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.