В Криму на морському узбережжі молитимуться за успішний курортний сезон
Сьогодні, 03:13
На набережній Ялти 19 січня на Хрещення Господнє священики планують провести молебень про благополучне проведення курортного сезону.
Про це повідомили в російській адміністрації міста, - пише "Крим.Реалії".
Також в цей день запланований хресний хід і обмивання в Чорному морі.
«Хресний хід традиційно пройде по набережній міста від собору Олександра Невського по вулиці Морська до каплиці на честь Собору новомучеників і сповідників російських», - йдеться в повідомленні.
У минулому році в Ялті також молилися за вдалий курортний сезон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в російській адміністрації міста, - пише "Крим.Реалії".
Також в цей день запланований хресний хід і обмивання в Чорному морі.
«Хресний хід традиційно пройде по набережній міста від собору Олександра Невського по вулиці Морська до каплиці на честь Собору новомучеників і сповідників російських», - йдеться в повідомленні.
У минулому році в Ялті також молилися за вдалий курортний сезон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Криму на морському узбережжі молитимуться за успішний курортний сезон
Сьогодні, 03:13
На Волині молодь колядувала для прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 02:21
В Україні з`явиться реєстр педофілів
Сьогодні, 01:09
Україна - на 4 місці в Європі за рівнем безробіття
Сьогодні, 00:13
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа