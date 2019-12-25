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В Криму на морському узбережжі молитимуться за успішний курортний сезон

В Криму на морському узбережжі молитимуться за успішний курортний сезон
На набережній Ялти 19 січня на Хрещення Господнє священики планують провести молебень про благополучне проведення курортного сезону.

Про це повідомили в російській адміністрації міста, - пише "Крим.Реалії".

Також в цей день запланований хресний хід і обмивання в Чорному морі.

«Хресний хід традиційно пройде по набережній міста від собору Олександра Невського по вулиці Морська до каплиці на честь Собору новомучеників і сповідників російських», - йдеться в повідомленні.

У минулому році в Ялті також молилися за вдалий курортний сезон.

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Теги: Крим
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