В Криму на морському узбережжі молитимуться за успішний курортний сезон

На набережній Ялти 19 січня на Хрещення Господнє священики планують провести молебень про благополучне проведення курортного сезону.Про це повідомили в російській адміністрації міста, - пише "Крим.Реалії".Також в цей день запланований хресний хід і обмивання в Чорному морі.«Хресний хід традиційно пройде по набережній міста від собору Олександра Невського по вулиці Морська до каплиці на честь Собору новомучеників і сповідників російських», - йдеться в повідомленні.У минулому році в Ялті також молилися за вдалий курортний сезон.