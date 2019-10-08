Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську
Сьогодні, 08:44
У Луцьку нарікають на неналежне транспортне сполучення з ЛПЗ, Вересневим, Львівською та Володимирською.
Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з початку року на лінію оперативного реагування міськради надійшло 32 повідомлення стосовно роботи маршруток. Зокрема, лучани стурбовані відсутністю маршруток на ЛПЗ, Вересневе, Львівську та Володимирську, доводиться чекати автобус по 30-40 хвилин через недостатню кількість автобусів №3.
Окрім того, лучани просять відновити рух автобусів №9а. Були й скарги стосовно неналежної роботи валідаторів, наприклад, знімало подвійну плату чи повну вартість проїзду з дітей. Усі звернення передали в управління транспорту.
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Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з початку року на лінію оперативного реагування міськради надійшло 32 повідомлення стосовно роботи маршруток. Зокрема, лучани стурбовані відсутністю маршруток на ЛПЗ, Вересневе, Львівську та Володимирську, доводиться чекати автобус по 30-40 хвилин через недостатню кількість автобусів №3.
Окрім того, лучани просять відновити рух автобусів №9а. Були й скарги стосовно неналежної роботи валідаторів, наприклад, знімало подвійну плату чи повну вартість проїзду з дітей. Усі звернення передали в управління транспорту.
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