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Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську

Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську
У Луцьку нарікають на неналежне транспортне сполучення з ЛПЗ, Вересневим, Львівською та Володимирською.

Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що з початку року на лінію оперативного реагування міськради надійшло 32 повідомлення стосовно роботи маршруток. Зокрема, лучани стурбовані відсутністю маршруток на ЛПЗ, Вересневе, Львівську та Володимирську, доводиться чекати автобус по 30-40 хвилин через недостатню кількість автобусів №3.

Окрім того, лучани просять відновити рух автобусів №9а. Були й скарги стосовно неналежної роботи валідаторів, наприклад, знімало подвійну плату чи повну вартість проїзду з дітей. Усі звернення передали в управління транспорту.

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Теги: маршрутки, Луцьк, скарги
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