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Скоїв самогубство волинський атовець, який врятував життя скутериста під час аварії

Скоїв самогубство волинський атовець, який врятував життя скутериста під час аварії
Молодий атовець Тарас К. з Нововолинська, який врятував життя скутеристу, що потрапив у моторошну аварію в Нововолинську 31 березня, скоїв самогубство учора, 13 січня.

Про це у соцмережі повідомили знайомі покійного, а також написало місцеве видання "Радар".

У ЗМІ повідомляють, що чоловік наклав на себе руки у рідному йому селі Грибовиця Іваничівського району. У поліції Волині підтвердили, що ввечері 13 січня тут знайшли мертвим 27-річного чоловіка.

Без батька залишилося двоє дітей.

Чоловік служив у складі колишньої 51-й бригаді в першу хвилю мобілізації.

У мережі також повідомили реквізити для допомоги родині атовця. Картка ПриватБанку 4149 4971 0030 4403. Отримувач - Ігор Куницький.

Нагадаємо, весною 2019 року атовець Тарас К. врятував скутериста. Разом із дружиною чоловік став свідком того, як автомобіль зіткнувся зі скутером. Через це керманичеві скутера відірвало частину лівої ноги.

Тарас кинувся до тієї машини, взяв у водія аптечку, наклав потерпілому на ногу джгут – трохи вище коліна. І цим фактично врятував йому життя. Тим часом дружина атовця викликала “швидку”. Каже, це вдалося з першої спроби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: самогубство, атовець, Волинь
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