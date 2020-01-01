Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.90, а продаж – 24.13.
Євро при купівлі становить – 26.45, продажу – 26.70.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.18, продаж – 6.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 26.45, продажу – 26.70.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.18, продаж – 6.30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Приміські маршрутки хочуть пустити в об’їзд центру Луцька
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:11
Медіа