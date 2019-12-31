Приміські маршрутки хочуть пустити в об’їзд центру Луцька

У Луцьку працюють над оптимізацією перевезень, які здійснюють на приміських маршрутах.Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник мера Луцькаповідомив, що у місті досі не працюють маршрути №9 і №9а. Усе через те, що деякі перевізники відмовилися запроваджувати е-квиток. Зокрема, пустили приміські маршрути №233 та №236, котрі, за словами посадовця, «збивають» пасажиропотік у місті.«Ми хочемо максимально розвантажити центральні вулиці від приміських транспортних засобів. Це потрібно, аби зменшити загазованість, аварійність та уникнути скарг від інших перевізників», - відзначив Недопад.