Приміські маршрутки хочуть пустити в об’їзд центру Луцька
Сьогодні, 09:15
У Луцьку працюють над оптимізацією перевезень, які здійснюють на приміських маршрутах.
Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад повідомив, що у місті досі не працюють маршрути №9 і №9а. Усе через те, що деякі перевізники відмовилися запроваджувати е-квиток. Зокрема, пустили приміські маршрути №233 та №236, котрі, за словами посадовця, «збивають» пасажиропотік у місті.
«Ми хочемо максимально розвантажити центральні вулиці від приміських транспортних засобів. Це потрібно, аби зменшити загазованість, аварійність та уникнути скарг від інших перевізників», - відзначив Недопад.
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Про це йшлося у вівторок, 14 січня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад повідомив, що у місті досі не працюють маршрути №9 і №9а. Усе через те, що деякі перевізники відмовилися запроваджувати е-квиток. Зокрема, пустили приміські маршрути №233 та №236, котрі, за словами посадовця, «збивають» пасажиропотік у місті.
«Ми хочемо максимально розвантажити центральні вулиці від приміських транспортних засобів. Це потрібно, аби зменшити загазованість, аварійність та уникнути скарг від інших перевізників», - відзначив Недопад.
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Коментарі 5
Місто пора розчистити від УКРОПУ, і всім буде комфортно!
Вони себе вже так не називають.
знову ділять людей за міських та сільських. Загазованість в головах у таких захисників перевізників?
Укропи тепер під брендом Тільки разом
не з того боку зменшують загазованість. першим кроком ввести норму на викиди для автобусів, що працюють в місті.
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