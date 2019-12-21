Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня





У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців, - пише



Народні прикмети на 14 січня



– Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.



– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.



– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.



– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.



Що можна робити 14 січня



1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.



Що не можна робити 14 січня



1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.



2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 січня відзначають три свята. Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, Василя та Старий Новий рік. Його відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем.У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців, - пише 24 канал. – Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.

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