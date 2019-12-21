вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня

Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня
14 січня відзначають три свята. Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, Василя та Старий Новий рік. Його відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем.

У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 14 січня

– Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.

– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.

– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.

Що можна робити 14 січня

1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.

Що не можна робити 14 січня

1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.

2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, традиції, заборони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На що звернути увагу при виборі страхової компанії
Сьогодні, 10:02
У Луцьку судили жінку, яка в нічному клубі «Версаль» келихом порізала обличчя відвідувачці
Сьогодні, 09:34
Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня
Сьогодні, 09:18
Приміські маршрутки хочуть пустити в об’їзд центру Луцька
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
10 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба загадувати найзаповітніші бажання 10 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день треба загадувати найзаповітніші бажання
10 січень, 09:13
Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день Яке свято 9 січня: чого не можна робити в цей день
09 січень, 09:30
21 грудня – яке сьогодні свято і чому в цей день необхідно займатися рукоділлям 21 грудня – яке сьогодні свято і чому в цей день необхідно займатися рукоділлям
21 грудень, 2019, 09:22
16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші 16 листопада – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна позичати гроші
16 листопад, 2019, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прорив труби біля «Оcean Plaza» у Києві: 7 людей отримали опіки. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
На що звернути увагу при виборі страхової компанії
Сьогодні, 10:02
 0
У Луцьку судили жінку, яка в нічному клубі «Версаль» келихом порізала обличчя відвідувачці
Сьогодні, 09:34
 0
Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня
Сьогодні, 09:18
 0
Приміські маршрутки хочуть пустити в об’їзд центру Луцька
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8