Старий Новий рік та Василя: що категорично не можна робити 14 січня
Сьогодні, 09:18
14 січня відзначають три свята. Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, Василя та Старий Новий рік. Його відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем.
У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 січня
– Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.
– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.
– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.
– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.
Що можна робити 14 січня
1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.
Що не можна робити 14 січня
1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.
2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.
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У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 14 січня
– Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.
– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.
– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.
– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.
Що можна робити 14 січня
1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.
Що не можна робити 14 січня
1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.
2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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