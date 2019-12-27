У Луцьку судили жінку, яка в нічному клубі «Версаль» келихом порізала обличчя відвідувачці





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 25 лютого 2018 року близько 4 години обвинувачена перебувала у нічному клубі «Версаль».



Так, під час словесного конфлікту вона нанесла кілька ударів скляним келихом в обличчя потерпілої, що спричинили непоправне знівечення обличчя. Також потерпіла отримала струс мозку.



Допитана у судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Вона розповіла, що в ту ніч перебувала разом з подругами в нічному клубі «Версаль», біля барної стійки вони замовили шампанське, випили пів келиха і пішли танцювати. З її слів, після того, як повернувшись до барної стійки, вона взяла келих і відчула сильний поштовх в спину. Коли обернулась, то побачила раніше незнайому дівчину.



Під час розмови між ними виник словесний конфлікт, під час якого незнайомка (яка є потерпілою, - ВН) вдарила її в обличчя, а чоловік – в плече. Обвинувачена зазначила, що після цього дівчина схопила її за волосся та потягнула на танцювальний майданчик, де повалила на підлогу та, знаходячись зверху на ній, била в обличчя, а її спільник наносив удари по всьому тілу. Вказала, що не била потерпілу, оскільки закривала своє обличчя від ударів останньої, а келих, який був в неї в руках, при її падінні випав та розбився. Вважає, що порізи на обличчі потерпіла отримала внаслідок власної необережності, оскільки на підлозі було багато скла.



Незважаючи на таку версію подій та невизнання своєю вини, вона була доведена фактами зібраними під час досудового розслідування.



Потерпіла натомість розповіла, що під час суперечки з обвинуваченою до них підійшла подруга останньої та вилила келих шампанського їй в обличчя, після чого це зробила і обвинувачена. Чоловік (за версією обвинуваченої, він бив її разом з потерпілою, - ВН) став між ними, щоб зупинити конфлікт, тоді інша подруга обвинуваченої, обійшовши його, схопила її за волосся та почала тягнути.



Вона зазначила, що зреагувала, взявши двома руками за волосся обвинувачену і також почавши тягнути. Після цього обвинувачена нанесла їй удар келихом в обличчя, а її подруга продовжувала тягнути за волосся ззаду, в результаті чого вони разом з обвинуваченою впали на підлогу. Чоловік намагався їх розтягнути, але обвинувачена і надалі наносила їй удари частиною розбитого келиха в обличчя. Після цього охорона закладу розборонила їх. З її слів, того ж дня її було доставлено до Волинської обласної клінічної лікарні.



Відтак, суд призначив обвинуваченій покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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