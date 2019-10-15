Луцький лікар розповів, чому болить горло та чи дієві полоскання содою і сіллю

Петро Макарчук розповів, як можна лікувати горло вдома, чи ефективне полоскання та коли потрібно приймати антибіотики.



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Чому болить горло?

Про порушення організм говорить нам різноманітними симптомами. Так він влаштований. І от одним із тих симптомів є біль у горлі. Це своєрідний сигнал, який говорить про те, що є захворювання, на яке потрібно звернути увагу.



Що таке психосоматичне захворювання горла?

Це коли скарги на біль у горлі є, а об’єктивно лікар не бачить там ніяких змін. Людина каже, що воно болить, важко ковтати чи навіть щось заважає у горлі, але зі сторони структури горла і слизової оболонки немає ніяких змін. Є такий термін, як фантомні болі. Тобто коли у людини відрізали ноги, а їй здається, що вони болять. Ось так і з горлом. Інколи просто достатньо розмови з лікарем. Проте трапляється так, що все закінчується лікуванням у психоневрологічному диспансері.



Ангіна обов’язково супроводжується температурою?

Обов’язково, але температура тіла може бути невисокою, наприклад, 37-37,5 градуси, і може протікати з різноманітними симптомами. Це залежить від самого запалення, а також від того, як організм на нього реагує. Якщо реагує високою температурою – значить активно бореться із запальним процесом. Сама собою температура не є поганою ознакою, вона просто показує ступінь боротьби з тим чужорідним агентом, який потрапив в організм і який потрібно знищити. Якщо є температура 38-39, то при ній звичайні віруси гинуть. Тому боротися з температурою не зовсім правильно, якщо вона, звісно, не спричинює різке погіршення загального стану людини.



Чим можна обезболити горло?

Все залежить від самочуття людини. Зараз а аптеці є ряд препаратів для вприскування в горло, які мають у своєму складі лідокаїн. Для місцевої знеболювальної дії. Але дітям такі препарати застосувати не варто.



Фарингіт, ларингіт, тонзиліт. Як їх відрізнити?

Тонзиліт – то і є ангіна. Діагностику повинен проводити тільки лікар. Він бачить ділянку ураження. І чи це ангіна, чи гостра вірусна інфекція, може сказати тільки лікар.



Чи варто при лікуванні горла застосовувати антибіотики і противірусні препарати?

При лікуванні ангіни однозначно потрібні антибіотики на 5-7 днів, у комплекс яких входять місцеві антисептичні препарати, які сприяють зменшенню мікробів на піднебінних мигдаликах. Якщо це просто захворювання горла, які пов’язані з ГРВІ, антибіотики у цьому випадку не призначаються. Але я ще раз наголошую: хворого повинен оглянути лікар. Інколи лікування може обмежитися звичайними домашніми методами: тепле рясне пиття, при потребі – жарознижувальні препарати, інколи потрібно просто полежати в ліжку день-два. Щодо противірусних препаратів, то тут усе залежить від загальної клінічної картини. Якщо є гостра і бурхлива клініка захворювання, можливо, в деяких випадках і вимагає їх призначення. Але зазвичай лікування обмежується місцевими антибактеріальними препаратами.



Самолікування: що можна, а що – категорично ні?

Не можна самостійно призначати антибіотики. Ми цим самі собі підвищуємо стійкість до мікробів і препаратів, тому препарати втрачають чутливість та ефективність проти цих мікробів.



Чи дієве полоскання содою, сіллю та йодом?

Це препарати, які у певних концентраціях мають протимікробну дію. Сода має здатність розріджувати слиз, який є на наших слизових оболонках, сіль зменшує набряк тканин слизової. Цей комплекс використовували наші батьки і діди, тому, думаю, його і тепер можна використовувати. Він має право на існування.



Що ефективніше: полоскання чи льодяники та спреї?

У склад льодяників входять протимікробні препарати зазвичай. Таку ж дію мають відвари звіробою, кори дуба, ромашки, календули. Але нема такого: щось гірше, щось краще. Я думаю, кожен використовує той метод, який йому зручніше. Якщо, припустимо, людина ходить на роботу, то полоскати горло вона не буде, їй зручніше використовувати льодяники. А от якщо лікується у домашніх умовах, то можна надати перевагу полосканню.



Коли не можна робити інгаляції?

Інгаляційні препарати можна вживати при будь-яких умовах. Просто потрібно дивитися на їхній склад. При одних захворювання горла потрібен протимікробний вплив, при інших треба зволожити слизові оболонки, зменшити сухість, покращити відходження мокротиння. Навіть зробивши інгаляції з мінеральною водою, можна досягти такого ефекту, що зменшаться болі, покращиться відходження слизу, першіння в горлі. Якщо ведучий симптом – це біль у горлі, то можна інгаляцією його зволожити, при ангіні інгаляції потрібно робити з протимікробними препаратами.



Що робити, якщо потрібно терміново одужати?

Щоб стати швидше здоровим, то, як кажуть, потрібно готувати сани влітку, а взимку – воза. Тобто це має бути активний спосіб життя, нормальне харчування, яке передбачає достатню кількість вітамінізованої рослинної їжі, загартовування, фізичне навантаження, не мати шкідливих звичок. Із фармакологічних препаратів, на жаль, немає таких, щоб купи той чи той – і ти швидше видужаєш. Ще дуже багато залежить не від препарату, а від самого організму людини, як він справляється з інфекцією, як здатен боротися і чи підготовлений до зустрічі з несприятливими факторами зовнішнього середовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувач лорвідділеням Луцької міської клінічної лікарнірозповів, як можна лікувати горло вдома, чи ефективне полоскання та коли потрібно приймати антибіотики.Про це повідомляє Конкурент Про порушення організм говорить нам різноманітними симптомами. Так він влаштований. І от одним із тих симптомів є біль у горлі. Це своєрідний сигнал, який говорить про те, що є захворювання, на яке потрібно звернути увагу.Це коли скарги на біль у горлі є, а об’єктивно лікар не бачить там ніяких змін. Людина каже, що воно болить, важко ковтати чи навіть щось заважає у горлі, але зі сторони структури горла і слизової оболонки немає ніяких змін. Є такий термін, як фантомні болі. Тобто коли у людини відрізали ноги, а їй здається, що вони болять. Ось так і з горлом. Інколи просто достатньо розмови з лікарем. Проте трапляється так, що все закінчується лікуванням у психоневрологічному диспансері.Обов’язково, але температура тіла може бути невисокою, наприклад, 37-37,5 градуси, і може протікати з різноманітними симптомами. Це залежить від самого запалення, а також від того, як організм на нього реагує. Якщо реагує високою температурою – значить активно бореться із запальним процесом. Сама собою температура не є поганою ознакою, вона просто показує ступінь боротьби з тим чужорідним агентом, який потрапив в організм і який потрібно знищити. Якщо є температура 38-39, то при ній звичайні віруси гинуть. Тому боротися з температурою не зовсім правильно, якщо вона, звісно, не спричинює різке погіршення загального стану людини.Все залежить від самочуття людини. Зараз а аптеці є ряд препаратів для вприскування в горло, які мають у своєму складі лідокаїн. Для місцевої знеболювальної дії. Але дітям такі препарати застосувати не варто.Тонзиліт – то і є ангіна. Діагностику повинен проводити тільки лікар. Він бачить ділянку ураження. І чи це ангіна, чи гостра вірусна інфекція, може сказати тільки лікар.При лікуванні ангіни однозначно потрібні антибіотики на 5-7 днів, у комплекс яких входять місцеві антисептичні препарати, які сприяють зменшенню мікробів на піднебінних мигдаликах. Якщо це просто захворювання горла, які пов’язані з ГРВІ, антибіотики у цьому випадку не призначаються. Але я ще раз наголошую: хворого повинен оглянути лікар. Інколи лікування може обмежитися звичайними домашніми методами: тепле рясне пиття, при потребі – жарознижувальні препарати, інколи потрібно просто полежати в ліжку день-два. Щодо противірусних препаратів, то тут усе залежить від загальної клінічної картини. Якщо є гостра і бурхлива клініка захворювання, можливо, в деяких випадках і вимагає їх призначення. Але зазвичай лікування обмежується місцевими антибактеріальними препаратами.Не можна самостійно призначати антибіотики. Ми цим самі собі підвищуємо стійкість до мікробів і препаратів, тому препарати втрачають чутливість та ефективність проти цих мікробів.Це препарати, які у певних концентраціях мають протимікробну дію. Сода має здатність розріджувати слиз, який є на наших слизових оболонках, сіль зменшує набряк тканин слизової. Цей комплекс використовували наші батьки і діди, тому, думаю, його і тепер можна використовувати. Він має право на існування.У склад льодяників входять протимікробні препарати зазвичай. Таку ж дію мають відвари звіробою, кори дуба, ромашки, календули. Але нема такого: щось гірше, щось краще. Я думаю, кожен використовує той метод, який йому зручніше. Якщо, припустимо, людина ходить на роботу, то полоскати горло вона не буде, їй зручніше використовувати льодяники. А от якщо лікується у домашніх умовах, то можна надати перевагу полосканню.Інгаляційні препарати можна вживати при будь-яких умовах. Просто потрібно дивитися на їхній склад. При одних захворювання горла потрібен протимікробний вплив, при інших треба зволожити слизові оболонки, зменшити сухість, покращити відходження мокротиння. Навіть зробивши інгаляції з мінеральною водою, можна досягти такого ефекту, що зменшаться болі, покращиться відходження слизу, першіння в горлі. Якщо ведучий симптом – це біль у горлі, то можна інгаляцією його зволожити, при ангіні інгаляції потрібно робити з протимікробними препаратами.Щоб стати швидше здоровим, то, як кажуть, потрібно готувати сани влітку, а взимку – воза. Тобто це має бути активний спосіб життя, нормальне харчування, яке передбачає достатню кількість вітамінізованої рослинної їжі, загартовування, фізичне навантаження, не мати шкідливих звичок. Із фармакологічних препаратів, на жаль, немає таких, щоб купи той чи той – і ти швидше видужаєш. Ще дуже багато залежить не від препарату, а від самого організму людини, як він справляється з інфекцією, як здатен боротися і чи підготовлений до зустрічі з несприятливими факторами зовнішнього середовища.

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