На Волині два села залишаться без газу

16 січня без газу залишаться мешканці сіл Млиново та Доманово.Газопостачання не буде з 10:00 до 14:00, інформує пресслужба ПрАТ "Волиньгаз".У ході робіт замінять запірну ШРП № 02080188; 02080189 відповідно до затвердженого плану розвитку «Волиньгаз».Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті, кажуть газовики.Відновлення газопостачання понад 250 клієнтам відбудеться 16 січня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.Для пришвидшення відновлення газопостачання та з метою дотримання вимог правил безпеки систем газопостачання необхідно забезпечити: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння, відповідність встановлених газових приладів проекту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів, відсутність заборгованості за спожитий природний газ перед постачальником ТОВ «Волиньгаз Збут».