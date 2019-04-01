«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*





Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».



Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».









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