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«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*

«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*
Щовівторка у «Premier City» – день кіномана.

Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».

Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».

«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*



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Теги: «Premier City», кіно
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