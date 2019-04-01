«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 10:36
Щовівторка у «Premier City» – день кіномана.
Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».
Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба торгово-розважального центру «ПортCity».
Зауважують, що у вівторок кіномани мають можливість дивитися фільми у кінотеатрі за 50 гривень. Тож запрошують усіх охочих у «Premier City».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині рятувальники витягли з глибокої ями п'ятеро собак
Сьогодні, 10:52
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Сьогодні, 10:46
«Premier City» запрошує дивитися кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 10:36
У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Медіа