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Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО

Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Під час ранкового шикування на Старий Новий Рік капелан Юрій засіяв воїнів 14-ї бригади.

Про це йдеться на сторінці ОМБр у facebook.

"Отець Юрій після ранкової молитви, за давнім звичаєм, засіяв нашим військовослужбовцям на всілякі Господні гаразді у новому, 2020-му році, поблагословив на звитяжну службу, побажав Божої благодаті та перемоги, привітав із іменинами усіх побратимів-Василів!" - йдеться у повідомленні.

Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО

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Теги: Старий Новий рік, Василя, посівання, 14 бригада
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