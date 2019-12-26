Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО
Сьогодні, 10:46
Під час ранкового шикування на Старий Новий Рік капелан Юрій засіяв воїнів 14-ї бригади.
Про це йдеться на сторінці ОМБр у facebook.
"Отець Юрій після ранкової молитви, за давнім звичаєм, засіяв нашим військовослужбовцям на всілякі Господні гаразді у новому, 2020-му році, поблагословив на звитяжну службу, побажав Божої благодаті та перемоги, привітав із іменинами усіх побратимів-Василів!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці ОМБр у facebook.
"Отець Юрій після ранкової молитви, за давнім звичаєм, засіяв нашим військовослужбовцям на всілякі Господні гаразді у новому, 2020-му році, поблагословив на звитяжну службу, побажав Божої благодаті та перемоги, привітав із іменинами усіх побратимів-Василів!" - йдеться у повідомленні.
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