Капелан засіяв воїнів 14-ї бригади. ФОТО

Юрій засіяв воїнів 14-ї бригади.



Про це йдеться на сторінці ОМБр у facebook.



"Отець Юрій після ранкової молитви, за давнім звичаєм, засіяв нашим військовослужбовцям на всілякі Господні гаразді у новому, 2020-му році, поблагословив на звитяжну службу, побажав Божої благодаті та перемоги, привітав із іменинами усіх побратимів-Василів!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час ранкового шикування на Старий Новий Рік капеланзасіяв воїнів 14-ї бригади.Про це йдеться на сторінці ОМБр у facebook."Отець Юрій після ранкової молитви, за давнім звичаєм, засіяв нашим військовослужбовцям на всілякі Господні гаразді у новому, 2020-му році, поблагословив на звитяжну службу, побажав Божої благодаті та перемоги, привітав із іменинами усіх побратимів-Василів!" - йдеться у повідомленні.

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