На Волині рятувальники витягли з глибокої ями п'ятеро собак





Так, 14 січня о 09:07 надійшло повідомлення про те, що в непрацюючому приміщенні комбікормового заводу в глибокій ямі для зберігання зерна знаходяться декілька собак, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.



Рятувальники виїхали за викликом для порятунку тварин. По драбині вогнеборці спустились до ями, глибина якої сягала понад 3 м. Відтак рятувальники на руках почергово підняли 4 собаченят і їх дорослу маму на поверхню.



Врятованих тварин нагодували, а яму закрили підручними матеріалами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне рятувальники вивільнили собак з ями.Так, 14 січня о 09:07 надійшло повідомлення про те, що в непрацюючому приміщенні комбікормового заводу в глибокій ямі для зберігання зерна знаходяться декілька собак, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.Рятувальники виїхали за викликом для порятунку тварин. По драбині вогнеборці спустились до ями, глибина якої сягала понад 3 м. Відтак рятувальники на руках почергово підняли 4 собаченят і їх дорослу маму на поверхню.Врятованих тварин нагодували, а яму закрили підручними матеріалами.

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