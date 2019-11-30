На Волині рятувальники витягли з глибокої ями п'ятеро собак
Сьогодні, 10:52
У селищі Ратне рятувальники вивільнили собак з ями.
Так, 14 січня о 09:07 надійшло повідомлення про те, що в непрацюючому приміщенні комбікормового заводу в глибокій ямі для зберігання зерна знаходяться декілька собак, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники виїхали за викликом для порятунку тварин. По драбині вогнеборці спустились до ями, глибина якої сягала понад 3 м. Відтак рятувальники на руках почергово підняли 4 собаченят і їх дорослу маму на поверхню.
Врятованих тварин нагодували, а яму закрили підручними матеріалами.
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Так, 14 січня о 09:07 надійшло повідомлення про те, що в непрацюючому приміщенні комбікормового заводу в глибокій ямі для зберігання зерна знаходяться декілька собак, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.
Рятувальники виїхали за викликом для порятунку тварин. По драбині вогнеборці спустились до ями, глибина якої сягала понад 3 м. Відтак рятувальники на руках почергово підняли 4 собаченят і їх дорослу маму на поверхню.
Врятованих тварин нагодували, а яму закрили підручними матеріалами.
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