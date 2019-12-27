Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Оваднівський професійний ліцей, гуртожиток, столярний цех, учбовий корпус, їдальня
2. ТП-37 9:00-17:00
Вол.-Волинський хлібзавод, торговий центр «Ірена»
3. КТП-320 Л-1 9:00-17:00 Дитячий садок с. Рогожани, вул.: Молодіжна, Косовського, Шевченка
Горохівський район
1.
с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. ПЛ-0.4кВ КТП-472 чистка траси
м.Берестечко вул.Незалежності, Рінчинська
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-217 09:30–17:00 С/Рада с. Пнівно, Дитячий садок с. Пнівне, вул.Центральна, буд. 7, 9, 36, 38, 40, 42, 42А, 46, 48, 49, 57, 59, 61. вул.Коніщука, буд. 1-28.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-377 10:00–12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Польова, буд. 1-12, вул.Неродів, буд. 1-11,
вул. Шевченка, буд. 14, 16.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-131 с. Хотешів 09:30-17:00 П-ць Петрук Микола Миколай с. Хотешів, вул.Корея Глинянська, буд. 23-40
Ківерцівський район
1. ПЛ10 кВ Л14-04 09:00-17:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна - магазин
ФОП Бородіна Галина Савівна- магазин
ФОП Футрук Наталія Іванівна - хлібозавод
ПрАТ "ВОПАС " - автостанція
ФОП Мороз Михайло Михайлович- магазин
ФОП Макара Алла Степанівна- магазин
ФОП Януль Світлана Олександрівна- магазин
УДППЗ "Укрпошта"
С/ рада Цумань - будинок культури, бібліотека
Цуманське ССТ - магазин Василина
ФОП Жолква Олена Олександрівна- магазин
ФОП Коломечюк Віктор Іванович- магазин
ФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазин
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазин
Дуб Анатолій Володимирович - лазня
Цуманське ВУЖКГ - контора
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазин
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазин
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека
Цуманське ВУЖКГ - КНС
ФОП Матюшко Микола Стахович – столярний цех
КЗ "Ківерцівський РТМО" - лікарня
Відділ освіти - школа
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович - магазин смт.Цумань вул.Гагаріна, вул.Щорса,буд.1-23,
вул.Банківська,
вул.Ст.Бойка,
вул.Партизанська,
вул.Васильєва,
вул.Жовтнева,
вул.Грушевського,
вул.Мирна,4-12,
вул.17 Вересня,7-15,
вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19,
вул.Коцюбинського
вул.Васильєва
вул.Пушкіна, буд.1-15,
вул.Чехова, буд.1-28,45, вул.Набережна,1-12,
вул.Філатова,буд.13-26, вул.Сонячнабуд., 1-22
вул.Шкільна,
вул.Н.Депутатів, 10-72,
вул.Електрична,1-7
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-248 09:00-17:00 Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта с. Носовичі вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Білашівське"
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО
СФГ "Голд ленд"
ФОП Димчук О. О.
С/Р Білашів
Церква с.Перковичі
Ковельське Райво
Церква
Церква ХВЕП
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс"
ФОП Димчук О. О.
ФОП Чих В.Я.
ПАТ"Ковельмолоко" с.Білашів
с.Засмики
с.Грушівка
с.Перковичі
с.Іванівка
2.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП"
м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №519
9:00-17:00
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
Ковельське УВКГ
ПАТ" Волиньгаз "
Прокуратура Волин обл.
Церква св.Дмитра-Сол
ФОП Кац У.К.
ПАТ "ОТП Банк"
ВАТ.НАСК"ОРАНТА"
Управління фінансів Ковель.РДА
Ковельська ОДПІ
Фінуправління місто
Ковельська ОДПІ
ТзОВ "ЖБК"
Ков.управління освіти вик.ком.
Ков.міськ.Від.культ та туризму
Упр-ня юстиції у Вол.Області
м.Ковель, вул.С.Бандери
вул.Шевченка
5.
ПС-110кВ «Ковель»
(Л.62-03, Л.62-04)
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське УВКГ
Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" – СК
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
РЖКП №1
ФОП Кондратюк М.В.
ФОП Гуль Т.В.
ФОП Прокоп юк С.П.
ФОП Кобильник М.М.
ФОП Кавас С.С.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Сукач А.П.
ФО Бенесько А. В.
ТзОВ " МС Девелопмент"
ФОП Супрунович Н.А.
ФОП Ковчегіна Г.М.
ФОП Кондратюк М.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ПрАТ "Хлібокомбінат"
СМЕД ДАІ УМВС
ФОП Яблонська А.А.
ТзОВ Ресторан"Турія"
Ков.управління освіти вик.ком.
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ФОП Місюра О.В.
КП"Ковельбуд"
ФОП Поліщук В.О.
ПП "АВТОКОР"
ОСББ "Успіх-2"
ТзОВ"Новинка"
МП"Макс"
ФОП Мерензак Ю.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Богданова Р.О.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Паламарчук В.С.
ТзОВ"Хліб"
ФОП Ліщук В.С.
ФОП Ліневич Г.А.
Страх."Універсальна"
ТзОВ "Фармаком"
ФОП Мельнікова Т.В.
ФОП Омелянюк Я.В.
ФОП Швай Р.П
ФОП Невелич І.В.
ФОП Воробей Н.І
ФОП Трофімчук А,В.
ФОП Борейко Р.А.
ФОП Зінчук О.М.
ФОП Пасенковська В.П.
ТзОВ "Алло"
ФОП Самулевич С.К.
ФОП Джафаров Д.Б.О.
Ф.о. Божик С.С.
ФОП Цехош І.П.
Ф.О. Кошарук Д.Д.
Філія ПАТ КБ "Надра"
ТзОВ"Восток-1993"
ФОП Ваніна О.Ф.
Райвідділ статистики у Вол.обл
ПАТ АБ"Укргазбанк"
ФОП Сторожук С.М.
РГ Священномуч. Миколая Чарн.
РГ Священномуч. Миколая Чарн.
Ф.О.Дикун Галина Федорівна
ФОП Супрунович Н.А.
ОСББ "Бджілка"
Ф.О. Повар Л.В.
Львівська залізниця
Ковельське РЖКП №2
Райкультвідділ Ков.РДА
Міський парк
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Бегларян Л.Ф
Ф.О. Стеблій В.О.
ФОП Васильчук О,С
ФОП Веніславська Л.А.
ФОП Кисляк П.Ф.
ФОП Безпалько М.Р.
ФОП Войтюк О.Л.
ФОП Вознюк С.М.
ФОП Петрович П.В.
Ф.О.Голярчук М.Г.
Відділ комунгоспу
ФОП Кошелюк М.Є.
Ковельське РЖКП №2
ПАТ" Волиньгаз "
КП"Ковельбуд"
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
Волинська ДОНКК
ФОП Зінченко Є.П.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок
м.Ковель, вул.Театральна,
вул.Незалежності, вул.Міцкевича,
вул.С.Бандери, вул.Вітовського, вул.Мічуріна, вул.Сагайдачного,
бульвар Л.Українки, вул.Косачів, вул.Драгоманова, вул.О.Пчілки, вул.Ветеранів, вул.Чубинського, вул.Кониського
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Затурці вул.Незалежності, Провулок Козацький,
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Аптека «Гедеон Ріхтер»
ТзОВ «Джерела»
Лавка-причіп
Ринок
Ательє вул. Львівська, 51-61
вул. Чекаліна
вул. Лермонтова
вул. Супутника
вул. Потебні
2. ПЛ-10 кВ Л10-08
Між ТП-64 та Р-10-08-2
Монтаж ЩТП 09:00-17:00 Церква на вул. Філатова
Магазин Степова, 54б вул. Баранова
вул. Лермонтова
вул. Городецька
вул. Мечнікова
вул. Вільямса
вул. Степова
вул. Красовського
пров. Красовського
пров. 3-й, 4-й Степовий
пров. 1-й по 8-й Малоомелянівський
вул. Сечєнова
вул. Філітова
вул. Смірнова
вул. Львівська
вул. Кульчицької
вул. Донцова
вул. Степова
вул. Малоомелянівська
вул. Богуна
вул. Лисенка
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Зачернеччя
2. 9:00 – 17:00
с.Лисняки.Красна Воля
3. 9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка, частково с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-01 до ЛР-216 для ремонту ПР-10 кВ КТП-422. 11:00-17:00 КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.
КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-503.
КТП-494.
КТП-455.
КТП-524.
КТП-493.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.В.Стуса
вул.А.Кримського, 33-55, 48-74
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-9 09:00-12:00 м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 1, 3, 7
3. ТП-1 09:00-17:00 Новоапостольська церква,
Міська рада,
Податкова інспекція,
Нічний «Експрес»,
Магазин «Побутова техніка»,
Греко-католицька церква,
Державна служба охорони м.Нововолинськ
вул.Східна
вул.Зелена
вул.Заводська
п-т Дружби
вул.Матросова
пр..Поштовий
вул.М.Шептицького
вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 32
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня,
ФОП Вавренчук Р.В. с.Доросині, вул.Фріда
5. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
Старовижівський район
1. ПЛ-10КВ Л 57-05 10:00-16:00 с Яревище, с Лютка, "Повністю"; с Мокре, " Пів населеного пункту", с Дубечне Х Біляші, Костяново, Мотузи.
2. КТП-222. 10:00-16:00 Магазин" ПП Маркевич О.І с Борзова без напруги вул: Гагаріна,8 Березня, Гоголя, Залізнична, "
3. КТП-29 Л-3 10:00-16:00 с Буцинь вул:Дубіка, Партизанська, Молодіжна, 8 Березня, Ватутіна
4. КТП-274 10:00-16:00 с Кримне вул: Радянська, Перемоги
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець
3. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-270 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.Ставкова
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-153 10:00-14:00 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Оваднівський професійний ліцей, гуртожиток, столярний цех, учбовий корпус, їдальня
2. ТП-37 9:00-17:00
Вол.-Волинський хлібзавод, торговий центр «Ірена»
3. КТП-320 Л-1 9:00-17:00 Дитячий садок с. Рогожани, вул.: Молодіжна, Косовського, Шевченка
Горохівський район
1.
с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. ПЛ-0.4кВ КТП-472 чистка траси
м.Берестечко вул.Незалежності, Рінчинська
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-217 09:30–17:00 С/Рада с. Пнівно, Дитячий садок с. Пнівне, вул.Центральна, буд. 7, 9, 36, 38, 40, 42, 42А, 46, 48, 49, 57, 59, 61. вул.Коніщука, буд. 1-28.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-377 10:00–12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Польова, буд. 1-12, вул.Неродів, буд. 1-11,
вул. Шевченка, буд. 14, 16.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-131 с. Хотешів 09:30-17:00 П-ць Петрук Микола Миколай с. Хотешів, вул.Корея Глинянська, буд. 23-40
Ківерцівський район
1. ПЛ10 кВ Л14-04 09:00-17:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна - магазин
ФОП Бородіна Галина Савівна- магазин
ФОП Футрук Наталія Іванівна - хлібозавод
ПрАТ "ВОПАС " - автостанція
ФОП Мороз Михайло Михайлович- магазин
ФОП Макара Алла Степанівна- магазин
ФОП Януль Світлана Олександрівна- магазин
УДППЗ "Укрпошта"
С/ рада Цумань - будинок культури, бібліотека
Цуманське ССТ - магазин Василина
ФОП Жолква Олена Олександрівна- магазин
ФОП Коломечюк Віктор Іванович- магазин
ФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазин
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазин
Дуб Анатолій Володимирович - лазня
Цуманське ВУЖКГ - контора
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазин
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазин
ДВТП "Волиньфармпостач" - аптека
Цуманське ВУЖКГ - КНС
ФОП Матюшко Микола Стахович – столярний цех
КЗ "Ківерцівський РТМО" - лікарня
Відділ освіти - школа
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович - магазин смт.Цумань вул.Гагаріна, вул.Щорса,буд.1-23,
вул.Банківська,
вул.Ст.Бойка,
вул.Партизанська,
вул.Васильєва,
вул.Жовтнева,
вул.Грушевського,
вул.Мирна,4-12,
вул.17 Вересня,7-15,
вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19,
вул.Коцюбинського
вул.Васильєва
вул.Пушкіна, буд.1-15,
вул.Чехова, буд.1-28,45, вул.Набережна,1-12,
вул.Філатова,буд.13-26, вул.Сонячнабуд., 1-22
вул.Шкільна,
вул.Н.Депутатів, 10-72,
вул.Електрична,1-7
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-248 09:00-17:00 Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта с. Носовичі вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ "Білашівське"
ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО
СФГ "Голд ленд"
ФОП Димчук О. О.
С/Р Білашів
Церква с.Перковичі
Ковельське Райво
Церква
Церква ХВЕП
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
СТ "Каскад-Плюс"
ФОП Димчук О. О.
ФОП Чих В.Я.
ПАТ"Ковельмолоко" с.Білашів
с.Засмики
с.Грушівка
с.Перковичі
с.Іванівка
2.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП"
м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП №519
9:00-17:00
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
Ковельське УВКГ
ПАТ" Волиньгаз "
Прокуратура Волин обл.
Церква св.Дмитра-Сол
ФОП Кац У.К.
ПАТ "ОТП Банк"
ВАТ.НАСК"ОРАНТА"
Управління фінансів Ковель.РДА
Ковельська ОДПІ
Фінуправління місто
Ковельська ОДПІ
ТзОВ "ЖБК"
Ков.управління освіти вик.ком.
Ков.міськ.Від.культ та туризму
Упр-ня юстиції у Вол.Області
м.Ковель, вул.С.Бандери
вул.Шевченка
5.
ПС-110кВ «Ковель»
(Л.62-03, Л.62-04)
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Ковельське УВКГ
Ковельська ВТК
ПФ "Юкон" – СК
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"
РЖКП №1
ФОП Кондратюк М.В.
ФОП Гуль Т.В.
ФОП Прокоп юк С.П.
ФОП Кобильник М.М.
ФОП Кавас С.С.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Сукач А.П.
ФО Бенесько А. В.
ТзОВ " МС Девелопмент"
ФОП Супрунович Н.А.
ФОП Ковчегіна Г.М.
ФОП Кондратюк М.В.
ФОП Дідицька М.Я.
ПрАТ "Хлібокомбінат"
СМЕД ДАІ УМВС
ФОП Яблонська А.А.
ТзОВ Ресторан"Турія"
Ков.управління освіти вик.ком.
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк
ФОП Місюра О.В.
КП"Ковельбуд"
ФОП Поліщук В.О.
ПП "АВТОКОР"
ОСББ "Успіх-2"
ТзОВ"Новинка"
МП"Макс"
ФОП Мерензак Ю.П.
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Богданова Р.О.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Паламарчук В.С.
ТзОВ"Хліб"
ФОП Ліщук В.С.
ФОП Ліневич Г.А.
Страх."Універсальна"
ТзОВ "Фармаком"
ФОП Мельнікова Т.В.
ФОП Омелянюк Я.В.
ФОП Швай Р.П
ФОП Невелич І.В.
ФОП Воробей Н.І
ФОП Трофімчук А,В.
ФОП Борейко Р.А.
ФОП Зінчук О.М.
ФОП Пасенковська В.П.
ТзОВ "Алло"
ФОП Самулевич С.К.
ФОП Джафаров Д.Б.О.
Ф.о. Божик С.С.
ФОП Цехош І.П.
Ф.О. Кошарук Д.Д.
Філія ПАТ КБ "Надра"
ТзОВ"Восток-1993"
ФОП Ваніна О.Ф.
Райвідділ статистики у Вол.обл
ПАТ АБ"Укргазбанк"
ФОП Сторожук С.М.
РГ Священномуч. Миколая Чарн.
РГ Священномуч. Миколая Чарн.
Ф.О.Дикун Галина Федорівна
ФОП Супрунович Н.А.
ОСББ "Бджілка"
Ф.О. Повар Л.В.
Львівська залізниця
Ковельське РЖКП №2
Райкультвідділ Ков.РДА
Міський парк
Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Бегларян Л.Ф
Ф.О. Стеблій В.О.
ФОП Васильчук О,С
ФОП Веніславська Л.А.
ФОП Кисляк П.Ф.
ФОП Безпалько М.Р.
ФОП Войтюк О.Л.
ФОП Вознюк С.М.
ФОП Петрович П.В.
Ф.О.Голярчук М.Г.
Відділ комунгоспу
ФОП Кошелюк М.Є.
Ковельське РЖКП №2
ПАТ" Волиньгаз "
КП"Ковельбуд"
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
Волинська ДОНКК
ФОП Зінченко Є.П.
ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"
Ф.О. Ворошик В.В.
ТзОВ "Ковельрембуд"
ФОП Клівак Г.О.
Ковельський ринок
м.Ковель, вул.Театральна,
вул.Незалежності, вул.Міцкевича,
вул.С.Бандери, вул.Вітовського, вул.Мічуріна, вул.Сагайдачного,
бульвар Л.Українки, вул.Косачів, вул.Драгоманова, вул.О.Пчілки, вул.Ветеранів, вул.Чубинського, вул.Кониського
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Затурці вул.Незалежності, Провулок Козацький,
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Аптека «Гедеон Ріхтер»
ТзОВ «Джерела»
Лавка-причіп
Ринок
Ательє вул. Львівська, 51-61
вул. Чекаліна
вул. Лермонтова
вул. Супутника
вул. Потебні
2. ПЛ-10 кВ Л10-08
Між ТП-64 та Р-10-08-2
Монтаж ЩТП 09:00-17:00 Церква на вул. Філатова
Магазин Степова, 54б вул. Баранова
вул. Лермонтова
вул. Городецька
вул. Мечнікова
вул. Вільямса
вул. Степова
вул. Красовського
пров. Красовського
пров. 3-й, 4-й Степовий
пров. 1-й по 8-й Малоомелянівський
вул. Сечєнова
вул. Філітова
вул. Смірнова
вул. Львівська
вул. Кульчицької
вул. Донцова
вул. Степова
вул. Малоомелянівська
вул. Богуна
вул. Лисенка
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Зачернеччя
2. 9:00 – 17:00
с.Лисняки.Красна Воля
3. 9:00 – 17:00
с.Острів"я, Камянка, частково с.Пульмо
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-01 до ЛР-216 для ремонту ПР-10 кВ КТП-422. 11:00-17:00 КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.
КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-503.
КТП-494.
КТП-455.
КТП-524.
КТП-493.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.В.Стуса
вул.А.Кримського, 33-55, 48-74
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-9 09:00-12:00 м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 1, 3, 7
3. ТП-1 09:00-17:00 Новоапостольська церква,
Міська рада,
Податкова інспекція,
Нічний «Експрес»,
Магазин «Побутова техніка»,
Греко-католицька церква,
Державна служба охорони м.Нововолинськ
вул.Східна
вул.Зелена
вул.Заводська
п-т Дружби
вул.Матросова
пр..Поштовий
вул.М.Шептицького
вул.Миру, 2-8
вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 32
Ратнівський район
1. 9:30-17:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня,
ФОП Вавренчук Р.В. с.Доросині, вул.Фріда
5. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
Старовижівський район
1. ПЛ-10КВ Л 57-05 10:00-16:00 с Яревище, с Лютка, "Повністю"; с Мокре, " Пів населеного пункту", с Дубечне Х Біляші, Костяново, Мотузи.
2. КТП-222. 10:00-16:00 Магазин" ПП Маркевич О.І с Борзова без напруги вул: Гагаріна,8 Березня, Гоголя, Залізнична, "
3. КТП-29 Л-3 10:00-16:00 с Буцинь вул:Дубіка, Партизанська, Молодіжна, 8 Березня, Ватутіна
4. КТП-274 10:00-16:00 с Кримне вул: Радянська, Перемоги
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець
3. ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-270 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.Ставкова
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-153 10:00-14:00 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв
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