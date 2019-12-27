Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 15 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00Оваднівський професійний ліцей, гуртожиток, столярний цех, учбовий корпус, їдальня2. ТП-37 9:00-17:00Вол.-Волинський хлібзавод, торговий центр «Ірена»3. КТП-320 Л-1 9:00-17:00 Дитячий садок с. Рогожани, вул.: Молодіжна, Косовського, Шевченка1.с.Загаї 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПЦерква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова2. ПЛ-0.4кВ КТП-472 чистка трасим.Берестечко вул.Незалежності, Рінчинська1. 9:30-16:30с.Грибовиця вул.Колгоспна(Гурна)1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-217 09:30–17:00 С/Рада с. Пнівно, Дитячий садок с. Пнівне, вул.Центральна, буд. 7, 9, 36, 38, 40, 42, 42А, 46, 48, 49, 57, 59, 61. вул.Коніщука, буд. 1-28.2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-377 10:00–12:00 м. Камінь-Каширський, вул.Польова, буд. 1-12, вул.Неродів, буд. 1-11,вул. Шевченка, буд. 14, 16.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-131 с. Хотешів 09:30-17:00 П-ць Петрук Микола Миколай с. Хотешів, вул.Корея Глинянська, буд. 23-401. ПЛ10 кВ Л14-04 09:00-17:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"ФОП Ховайло Ірина Валеріївна - магазинФОП Бородіна Галина Савівна- магазинФОП Футрук Наталія Іванівна - хлібозаводПрАТ "ВОПАС " - автостанціяФОП Мороз Михайло Михайлович- магазинФОП Макара Алла Степанівна- магазинФОП Януль Світлана Олександрівна- магазинУДППЗ "Укрпошта"С/ рада Цумань - будинок культури, бібліотекаЦуманське ССТ - магазин ВасилинаФОП Жолква Олена Олександрівна- магазинФОП Коломечюк Віктор Іванович- магазинФОП Бондар Людмила Сергіївна- магазинФОП Ховайло Оксана Володимирівна- магазинДуб Анатолій Володимирович - лазняЦуманське ВУЖКГ - контораФОП Ковальчук Світлана Анатолівна - магазинПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Чечотка Василь Кузьмович - магазинДВТП "Волиньфармпостач" - аптекаЦуманське ВУЖКГ - КНСФОП Матюшко Микола Стахович – столярний цехКЗ "Ківерцівський РТМО" - лікарняВідділ освіти - школаФОП Тимчук Сергій Ростиславович - магазин смт.Цумань вул.Гагаріна, вул.Щорса,буд.1-23,вул.Банківська,вул.Ст.Бойка,вул.Партизанська,вул.Васильєва,вул.Жовтнева,вул.Грушевського,вул.Мирна,4-12,вул.17 Вересня,7-15,вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19,вул.Коцюбинськоговул.Васильєвавул.Пушкіна, буд.1-15,вул.Чехова, буд.1-28,45, вул.Набережна,1-12,вул.Філатова,буд.13-26, вул.Сонячнабуд., 1-22вул.Шкільна,вул.Н.Депутатів, 10-72,вул.Електрична,1-72. ПЛ0,4 кВ від КТП-248 09:00-17:00 Відділ освіти Ківерцівської РДА - школаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктСелищна рада смт.Олика – водонапірна башта с. Носовичі вул. Шевченка,1. 9:00-17:00СТзОВ "Білашівське"ФГ "Аюлен"Ковельське МТМОСФГ "Голд ленд"ФОП Димчук О. О.С/Р БілашівЦерква с.ПерковичіКовельське РайвоЦеркваЦерква ХВЕППАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСТ "Каскад-Плюс"ФОП Димчук О. О.ФОП Чих В.Я.ПАТ"Ковельмолоко" с.Білашівс.Засмикис.Грушівкас.Перковичіс.Іванівка2.ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-123, ТП-67,ТП-386, ТП-554,ТП-59, ТП-68,ТП-69, ТП-109,ТП-70)9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"СТзОВ"Лан"Львівська залізницяКовельське РайвоЦерква с.М.ПорськГолобське споживче товариствоКовельське МТМОВол.дирекція УДППЗКовельське МТМОФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко"Церква с.В.Порськс.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.Свидники3.ПЛ-0,4кВ від КТП №5179:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ФОП Кіндер О.О.Ковельська Спортивна школаФОП Артюшенко Г.О.ТзОВ "АСТЕЛІТ"Вол.дирекція УДППЗФОП Лисюк Т.А.ПрАТ "Волиньтурист"ПТМ"Ковельтепло"Банк"Фінанси та Кредит"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Савонюк В.С.РГПреображення ГосподньогоФОП Головей В.Ф.ФОП Михальчук Н.В.ТзОВ "Ягуар"ДП"Укртрансформація"СБУПрАТ"ДАТАГРУП"м.Ковель, вул.Драгомановабульвар Лесі Українки4.ПЛ-0,4кВ від КТП №5199:00-17:00ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"Ковельське УВКГПАТ" Волиньгаз "Прокуратура Волин обл.Церква св.Дмитра-СолФОП Кац У.К.ПАТ "ОТП Банк"ВАТ.НАСК"ОРАНТА"Управління фінансів Ковель.РДАКовельська ОДПІФінуправління містоКовельська ОДПІТзОВ "ЖБК"Ков.управління освіти вик.ком.Ков.міськ.Від.культ та туризмуУпр-ня юстиції у Вол.Областім.Ковель, вул.С.Бандеривул.Шевченка5.ПС-110кВ «Ковель»(Л.62-03, Л.62-04)9:00-17:00 Ковельське МТМОКовельське УВКГКовельська ВТКПФ "Юкон" – СКПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"РЖКП №1ФОП Кондратюк М.В.ФОП Гуль Т.В.ФОП Прокоп юк С.П.ФОП Кобильник М.М.ФОП Кавас С.С.Ковельське РЖКП №2ФОП Сукач А.П.ФО Бенесько А. В.ТзОВ " МС Девелопмент"ФОП Супрунович Н.А.ФОП Ковчегіна Г.М.ФОП Кондратюк М.В.ФОП Дідицька М.Я.ПрАТ "Хлібокомбінат"СМЕД ДАІ УМВСФОП Яблонська А.А.ТзОВ Ресторан"Турія"Ков.управління освіти вик.ком.Вол.обл.управлін ПАТ ОщадбанкФОП Місюра О.В.КП"Ковельбуд"ФОП Поліщук В.О.ПП "АВТОКОР"ОСББ "Успіх-2"ТзОВ"Новинка"МП"Макс"ФОП Мерензак Ю.П.Вол.дирекція УДППЗФОП Богданова Р.О.Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Паламарчук В.С.ТзОВ"Хліб"ФОП Ліщук В.С.ФОП Ліневич Г.А.Страх."Універсальна"ТзОВ "Фармаком"ФОП Мельнікова Т.В.ФОП Омелянюк Я.В.ФОП Швай Р.ПФОП Невелич І.В.ФОП Воробей Н.ІФОП Трофімчук А,В.ФОП Борейко Р.А.ФОП Зінчук О.М.ФОП Пасенковська В.П.ТзОВ "Алло"ФОП Самулевич С.К.ФОП Джафаров Д.Б.О.Ф.о. Божик С.С.ФОП Цехош І.П.Ф.О. Кошарук Д.Д.Філія ПАТ КБ "Надра"ТзОВ"Восток-1993"ФОП Ваніна О.Ф.Райвідділ статистики у Вол.облПАТ АБ"Укргазбанк"ФОП Сторожук С.М.РГ Священномуч. Миколая Чарн.РГ Священномуч. Миколая Чарн.Ф.О.Дикун Галина ФедорівнаФОП Супрунович Н.А.ОСББ "Бджілка"Ф.О. Повар Л.В.Львівська залізницяКовельське РЖКП №2Райкультвідділ Ков.РДАМіський паркКов.управління освіти вик.ком.МПП "Роксолана"ФОП Хоменко А.В.Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП М'якота О.ФКовельське МУВГФОП Євдокимова Л,В,ФОП Дуда Т. ММПП " Сенсі"ФОП Датієнко Т.І.Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Сікорська М.Д.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Малькевич Г.ЄФОП Пінчук Н.Л.ФОП Балицький С.І.ТзОВ "ВКП " Каскад "ТзОВ "С.В.С."ФОП Хмелярський А.М.ВАТ Райффайзен БанкАвальФОП Степук О.М.ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Колодійчук О.В.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Яскорський І ЙЛьвівська залізницяФОП Прокоф'єва Т.Д.СБУКовельське МТМОПТМ"Ковельтепло"ФОП Бегларян Л.ФФ.О. Стеблій В.О.ФОП Васильчук О,СФОП Веніславська Л.А.ФОП Кисляк П.Ф.ФОП Безпалько М.Р.ФОП Войтюк О.Л.ФОП Вознюк С.М.ФОП Петрович П.В.Ф.О.Голярчук М.Г.Відділ комунгоспуФОП Кошелюк М.Є.Ковельське РЖКП №2ПАТ" Волиньгаз "КП"Ковельбуд"Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ"Ковельтепло"Волинська ДОНККФОП Зінченко Є.П.ТзОВ "Торговий Дім "Аванта"Ф.О. Ворошик В.В.ТзОВ "Ковельрембуд"ФОП Клівак Г.О.Ковельський ринокм.Ковель, вул.Театральна,вул.Незалежності, вул.Міцкевича,вул.С.Бандери, вул.Вітовського, вул.Мічуріна, вул.Сагайдачного,бульвар Л.Українки, вул.Косачів, вул.Драгоманова, вул.О.Пчілки, вул.Ветеранів, вул.Чубинського, вул.Кониського1. 9:00-17:00с.Затурці вул.Незалежності, Провулок Козацький,1. 09:00-17:00Аптека «Гедеон Ріхтер»ТзОВ «Джерела»Лавка-причіпРинокАтельє вул. Львівська, 51-61вул. Чекалінавул. Лермонтовавул. Супутникавул. Потебні2. ПЛ-10 кВ Л10-08Між ТП-64 та Р-10-08-2Монтаж ЩТП 09:00-17:00 Церква на вул. ФілатоваМагазин Степова, 54б вул. Барановавул. Лермонтовавул. Городецькавул. Мечніковавул. Вільямсавул. Степовавул. Красовськогопров. Красовськогопров. 3-й, 4-й Степовийпров. 1-й по 8-й Малоомелянівськийвул. Сечєновавул. Філітовавул. Смірновавул. Львівськавул. Кульчицькоївул. Донцовавул. Степовавул. Малоомелянівськавул. Богунавул. ЛисенкаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00с.Зачернеччя2. 9:00 – 17:00с.Лисняки.Красна Воля3. 9:00 – 17:00с.Острів"я, Камянка, частково с.ПульмоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10 кВ, Л-78-01 до ЛР-216 для ремонту ПР-10 кВ КТП-422. 11:00-17:00 КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква.КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).КТП-503.КТП-494.КТП-455.КТП-524.КТП-493.1. ПЛ-0,4 кВ Л-5, Л-7 ТП-13 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.В.Стусавул.А.Кримського, 33-55, 48-742. ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-9 09:00-12:00 м.Нововолинськвул.Маяковського, 1, 3, 73. ТП-1 09:00-17:00 Новоапостольська церква,Міська рада,Податкова інспекція,Нічний «Експрес»,Магазин «Побутова техніка»,Греко-католицька церква,Державна служба охорони м.Нововолинськвул.Східнавул.Зеленавул.Заводськап-т Дружбивул.Матросовапр..Поштовийвул.М.Шептицькоговул.Миру, 2-8вул.Кобзаря, 31-49, 34-56, 321. 9:30-17:00частково без постачання с.Велимче1. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3. ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник4. ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня,ФОП Вавренчук Р.В. с.Доросині, вул.Фріда5. КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.6. КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457. КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8. КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски1. ПЛ-10КВ Л 57-05 10:00-16:00 с Яревище, с Лютка, "Повністю"; с Мокре, " Пів населеного пункту", с Дубечне Х Біляші, Костяново, Мотузи.2. КТП-222. 10:00-16:00 Магазин" ПП Маркевич О.І с Борзова без напруги вул: Гагаріна,8 Березня, Гоголя, Залізнична, "3. КТП-29 Л-3 10:00-16:00 с Буцинь вул:Дубіка, Партизанська, Молодіжна, 8 Березня, Ватутіна4. КТП-274 10:00-16:00 с Кримне вул: Радянська, Перемоги1. ПЛ-0,4 кВКТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі2. ПЛ-0,4 кВКТП-111 Л-1 11:00-13:00 с.Городилець3. ПЛ-0,4 кВЩТП-270 Л-2 11:00-14:00 с.м.т.Луків вул.Ставкова4. ПЛ-0,4 кВКТП-153 10:00-14:00 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв